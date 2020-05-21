HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, seyahat izninde nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre HES kodu, şehirler arası seyahat izni, kurum ziyaretleri ya da kamusal alanlardaki birebir iletişimler kapsamında kullanılacak. Hayat Eve Sığar (HES) kodu aracılığıyla şehirler arası yolculuk yapabilecek olan vatandaşlar, otobüs ve uçak yolculuklarını bu şekilde gerçekleştirebilecek. HES kodu nedir ve ne işe yarar sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu uygulama aracılığıyla seyahat izni talebinde bulunan tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığının öğrenilebileceğini açıkladı. Peki, HES kodu nasıl alınır ve HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte, seyahat izni kapsamında önem arz eden HES kodu hakkında detaylı bilgiler



Seyahat izni alabilmek için önem arz eden HES kodu, birkaç adımda kolayca edinilebiliyor. Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulamayı akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, seyahat izni kodunu üreterek işlemlerini başlatabiliyor. Akıllı telefonu olmayan kişiler ise SMS yoluyla işlemlerini tamamlayabiliyor. Güvenli seyahat için hayata geçirilen HES kodu, şimdilik seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak. Peki HES kodu nedir ve nasıl alınır? İşte, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS yöntemi ile alınabilen HES kodu hakkında detaylı bilgiler



HES KODU NEDİR?



HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.



Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.



Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.