HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, seyahat izninde nasıl kullanılır?
HES kodu nedir, sorusunun yanıtı şehirler arası seyahat izni, kurum ziyaretleri ya da kamusal alanlar yapılan düzenleme ile gündeme gelen konulardan oldu. Seyahat izni alabilmek için önem arz eden HES kodu, Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulama kapsamında alınıyor. SMS yoluyla da alınabilen güvenli seyahat için hayata geçirilen HES kodu, ilerleyen zamanlarda iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak. HES kodu indirme nasıl yapılır? sorusu da bu kapsamda çok sayıda vatandaşın sorguladığı konulardan oldu. Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, seyahat izninde nasıl kullanılır? İşte, detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre HES kodu, şehirler arası seyahat izni, kurum ziyaretleri ya da kamusal alanlardaki birebir iletişimler kapsamında kullanılacak. Hayat Eve Sığar (HES) kodu aracılığıyla şehirler arası yolculuk yapabilecek olan vatandaşlar, otobüs ve uçak yolculuklarını bu şekilde gerçekleştirebilecek. HES kodu nedir ve ne işe yarar sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu uygulama aracılığıyla seyahat izni talebinde bulunan tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığının öğrenilebileceğini açıkladı. Peki, HES kodu nasıl alınır ve HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte, seyahat izni kapsamında önem arz eden HES kodu hakkında detaylı bilgiler
Seyahat izni alabilmek için önem arz eden HES kodu, birkaç adımda kolayca edinilebiliyor. Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulamayı akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, seyahat izni kodunu üreterek işlemlerini başlatabiliyor. Akıllı telefonu olmayan kişiler ise SMS yoluyla işlemlerini tamamlayabiliyor. Güvenli seyahat için hayata geçirilen HES kodu, şimdilik seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak. Peki HES kodu nedir ve nasıl alınır? İşte, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS yöntemi ile alınabilen HES kodu hakkında detaylı bilgiler
HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.
2
Abone Ol
HES KODU ALMAK İÇİN HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar uygulamasını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimliknumarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
4
Abone Ol
HES KODUNUN GÜVENLİĞİ
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.
HES kodu bugünden itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasından alınabilecek.
5
Abone Ol
İŞ YERLERİ İÇİN ÖZEL UYGULAMA
İş yerleri için puanlama sistemi de uygulamada yer alacak. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden, vatandaşlar, iş yerlerini Bilim Kurulunun hazırladığı rehberle uyum derecesini puanlayabilecek. Uygulama ile vatandaşlar hem kurallara uyum sağlayan hem de denetleyen kişi konumunda olacak.