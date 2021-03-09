HES kodu nasıl alınır? Ankara'da nerelerde HES kodu zorunlu oldu? İşte HES kodu alma ekranı

HES kodu alma ekranı, Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ile takip ediliyor. Kontrollü sosyal hayatta kullanılmaya başlanan HES kodu B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgeli toplu taşıma araçları için zorunlu oldu. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesi ile alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazmak da HES kodu için yeterli oluyor.