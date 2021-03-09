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Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 21:00 | 

HES kodu nasıl alınır? Ankara'da nerelerde HES kodu zorunlu oldu? İşte HES kodu alma ekranı

HES kodu alma işlemi, Ankara'da toplu taşıma araçları başta olmak üzere, hayatın bir çok noktasında HES kodunun zorunlu olması ile beraber yeniden gündeme geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, berber, kuaför, güzellik merkezi, nikah ve düğün salonları, kahvehane gibi yerlerde de HES kodu şartı aranacak. Ankara'da HES kodunun nerelerde zorunlu olduğu merak edilirken; Hayat Eve Sığar uygulaması ile kullanılmaya başlanan HES kodu, e Devlet ve SMS ile T.C kimlik numarası ile temin edilecek. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte, HES kodu alma ekranı.

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HES kodu alma ekranı, Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ile takip ediliyor. Kontrollü sosyal hayatta kullanılmaya başlanan HES kodu B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgeli toplu taşıma araçları için zorunlu oldu. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesi ile alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazmak da HES kodu için yeterli oluyor.

2ANKARADA HES KODU NERELERDE ZORUNLU OLDU

ANKARA'DA HES KODU NERELERDE ZORUNLU OLDU?

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

İl genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan lokanta, restoran, kafeterya, pastane yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla açılış ve kapanış saatleriyle ilgili kısıtlamalardan bağımsız iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine karar verildi.

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Girişlerde HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilen şehirlerarası toplu taşıma araçları, halı saha, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ve AVM’lerde HES kodu kontrollerine devam edilecek.

Ayrıca, il genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

4HES KODU NASIL ALINIR

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

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5E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE ALINABİLİYOR

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

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