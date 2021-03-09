HES kodu nasıl alınır? Ankara'da nerelerde HES kodu zorunlu oldu? İşte HES kodu alma ekranı

Girişlerde HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilen şehirlerarası toplu taşıma araçları, halı saha, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ve AVM’lerde HES kodu kontrollerine devam edilecek.
Ayrıca, il genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.