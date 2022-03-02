HES KODU KALKTI MI? Uçak, otobüs ve AVM'lerde HES kodu kaldırıldı mı, kontrol edilecek mi? Son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. HES kodunun da ele alındığı toplantıda önemli kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Koca HES kodu ile ilgili, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak." dedi.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şunları söyledi;
Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi 'salgın bitmedi' dediğinde ya da 'salgın bitti' dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne yapılmalı?' derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır."
Bilim Kurulu Toplantısı kararları belli oldu. Bakan Koca alınan yeni kararları duyurdu.
İşte alınan yeni kararlar;
- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.br>
- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.br>
- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.br>
- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.br>
- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.
Bakan Koca, salgın sürecine dair bazı grafikleri ekranda paylaşarak, konuşmasında şunları söyledi:
"Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok. Yani vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Kovid- 19 dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli bir grafik. Tek tanısı Kovid- 19 olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği bu tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalık, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların, yani yüzde 7,8 yaklaşık yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. Yani hiç ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalamasının yine gençler olmadığını, ağırlıklı yaş grubunun 60'ın üzerinde, ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77. Yani ek hastalığı olanlarda yaş ortalaması, yüzde 92,2'nin 77, yüzde 7,8 ek hastalığı olmayan sadece Kovid tanısı almış olan vatandaşlarımızın ise yaş ortalaması 63."