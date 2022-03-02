HES KODU KALKTI MI? Uçak, otobüs ve AVM'lerde HES kodu kaldırıldı mı, kontrol edilecek mi? Son dakika HES kodu zorunluluğu açıklaması

BAKAN KOCA'NIN DİĞER AÇIKLAMALARI

Bakan Koca, salgın sürecine dair bazı grafikleri ekranda paylaşarak, konuşmasında şunları söyledi:



"Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok. Yani vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin Kovid- 19 dışında ek bir hastalığı olduğunu ifade eden önemli bir grafik. Tek tanısı Kovid- 19 olup vefat edenlerin oranı yüzde 7,8. Vefatların yüzde 92,2'sinin en az 2 tanı ile vefat ettiği bu tabloda görülüyor. Yani Kovid dışında ilave bir hastalık, en az bir hastalığı olan yüzde 92,2. Sadece Kovid tanısı alan ise 7,8. Hiç ek hastalığı olmayanların, yani yüzde 7,8 yaklaşık yüzde 8'den bahsediyorum, vefat yaş ortalaması ise 63. Yani hiç ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş ortalamasının yine gençler olmadığını, ağırlıklı yaş grubunun 60'ın üzerinde, ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77. Yani ek hastalığı olanlarda yaş ortalaması, yüzde 92,2'nin 77, yüzde 7,8 ek hastalığı olmayan sadece Kovid tanısı almış olan vatandaşlarımızın ise yaş ortalaması 63."