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HES kodu kalktı mı? Bakan Koca'dan HES kodu açıklaması

#Hes Kodu#Hes Kodu Kalktı Mı#Hes Kodu Kaldırıldı Mı

HES kodu kalktı mı sorusu, geçtiğimiz günlerde net cevap buldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, geçtiğimiz günlerde salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. HES kodunun da ele alındığı toplantıda önemli kararlar açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Koca HES kodu ile ilgili, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak." dedi.

1/3HES kodu kalktı mı Bakan Kocadan HES kodu açıklaması

HES kodu kalktı mı? sorusu Bilim Kurulu Toplantısı ile gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste alınan kararlara yönelik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildiren Bakan Koca, HES kodu için de alınan kararı duyurdu. Koronavirüs pandemisinde neredeyse 2 yıldır kurum veya kuruluşlara girişlerde uygulanan HES kodu zorunluluğu temaslı hastanın kamusal alanlarda hastalığın yayılmasını önlüyordu. Peki, uçak, otobüs, sinema ve alışveriş merkezlerinde HES kodu kaldırıldı mı? İşte, HES kodu zorunluluğu ile ilgili ayrıntılar...

2/3HES KODU KALDIRILDI MI

HES KODU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şunları söyledi;

Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi 'salgın bitmedi' dediğinde ya da 'salgın bitti' dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne yapılmalı?' derseniz cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığıyla mücadele etme döneminden, hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur: Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalığı bulunanlarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır."

3/3YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI NELER

YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI NELER?

Bilim Kurulu Toplantısı kararları belli oldu. Bakan Koca alınan yeni kararları duyurdu.

İşte alınan yeni kararlar;

- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

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#Hes Kodu#Hes Kodu Kalktı Mı#Hes Kodu Kaldırıldı Mı