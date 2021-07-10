HES Kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir? HES Kodu İstanbulkart eşleştirme ekranı
HES kodu, İstanbulkart yükleme işlemi devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok alanda kullanımı zorunlu hale getirilen HES kodu İstanbulkartlara yüklenerek yolcuların toplumsal sağlığı korunurken, henüz işlemlerini tamamlamayanlar ise İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Ocak ayında getirilen kurala göre Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu online ya da akbil dolum merkezlerin tanımlanabiliyor. Peki, HES Kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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HES kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerde kullanımını zorunlu kıldığı HES Kodu https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesinden İstanbulkart'a tanımlanabiliyor. Alınan karara göre koronavirüse karşı getirilen kurala göre HES kodu bilgisi olamayanların İstanbulkartları geçersiz olacak. İstanbulkart'ı HES Koduna tanımlamak için bir kaç adımda işleminizi tamamlayabilirsiniz.
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İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
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KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR
İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor.