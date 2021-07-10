Gündem Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 18:43 | 10 Temmuz 2021 - 18:43

HES Kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir? HES Kodu İstanbulkart eşleştirme ekranı

HES kodu, İstanbulkart yükleme işlemi devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok alanda kullanımı zorunlu hale getirilen HES kodu İstanbulkartlara yüklenerek yolcuların toplumsal sağlığı korunurken, henüz işlemlerini tamamlamayanlar ise İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Ocak ayında getirilen kurala göre Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu online ya da akbil dolum merkezlerin tanımlanabiliyor. Peki, HES Kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.