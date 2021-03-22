HES kodu alma: SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu uygulaması koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızın her alanında kullanılmaya başlandı. Kamuya açık işletmelerde toplu taşımalarda da HES kodu zorunluluğunun getirilmesiyle uygulamaya olan talep git gide artmaya başladı. HES koduna SMS ve mobil uygulama üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınıyor?
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Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, temin edilen HES kodu e devletten ve 2023'e gönderilen kısa mesaj ile de alınıyor. HES kodu için kod kullanım süresi seçilmesi gerekiyor ve ardından bir kod oluşturuluyor. HES kodu üretme, silme, sorgulama işlemleri de uygulama üzerinden yapılabiliyor. İşte, HES kodu işleminin detayları.
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HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir kod. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor.Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
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HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar uygulaması indirildikten sonra “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediğiniz sayıda kod üretebilirsiniz. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilir, ayrıca istediğinizde iptal edebilir ya da yetkilerini kaldırabilirsiniz.Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
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SMS YÖNTEMİYLE HES KODU NASIL ALINIR?
Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)
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T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.
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E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU NASIL ALINIR?
HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yaparak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemlerini yapılabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.