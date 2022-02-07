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HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? e- Devlet HES kodu alma ekranı

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HES kodu alma işlemi araştırılan konular arasında yer alıyor. HES kodu hayatın birçok alanında kullanılıyor. HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma ekranı

1/3HES kodu alma işlemi nasıl yapılır e- Devlet HES kodu alma ekranı

HES kodunun nasıl alındığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. HES kodu alma işlemi SMS ile yapılabiliyor. Ayrıca Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet üzerinden de kod temin edilebiliyor. Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletiliyor ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabiliyor.

2/3HES KODU NASIL ALINIR

HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılır.

HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır. "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır. "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

HES KODU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3HES KODU NEDİR

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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