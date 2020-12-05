HES kodu alma: HES kodu nedir ve nasıl alınır? e devlet ve kısa mesaj ile HES kodu sorgulama ekranı
HES kodu nasıl alınır? Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, kamuya açık bir çok alanda HES koduyla giriş yapılması şartı getirildi. Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması e devlet, SMS ve uygulama üzerinden alınacak. Vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği için hayata geçirilen HES kodu için kod kullanım süresi seçilecek ve ardından kod oluşturulacak. HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleşecek. İşte, e devlet ve SMS ile HES kodu sorgulama ve alma ekranı.
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HES kodu alma ekranı HES uygulaması ile beraber gündemde yer alan konuların başında geliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, e devletten de 2023'e gönderilen kısa mesaj ile HES kodu alınabiliyor. Diğer yandan Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz indiriliyor. HES kodu indirirken T.C. kimlik numarasının paylaşılması gerekiyor. İşte, adım adım HES kodu alma işlemi.
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HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.
Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
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SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodunuzu;
Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,
Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,
T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek alabilirsiniz.
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E DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?
e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz alabilirsiniz.
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.
Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.
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HES KODU NE İŞE YARAR?
Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.
Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.
Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.
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HES KODU GÜVENLİ Mİ?
Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.