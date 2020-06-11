Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 20:47 , 11 Haziran 2020 - 20:49

HES kodu alma ekranı ve sorgulama: HES kodu SMS ile nasıl alınır?

HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu alma ekranı gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından şehirler arası toplu ulaşım araçları, uçak, tren, otobüs vb. gibi seyahatlerde kullanılmak üzere başlatılan HES kodu uygulaması, SMS ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden alınacak. HES kodu uygulaması vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama oluyor. İşte, HES kodu alma ekranı ve ayrıntılar.