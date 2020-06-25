HES kodu alma ekranı: HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES kodu nedir, nasıl alınır soruları araştırılıyor. Şehirler arası seyahat yapmak isteyen vatandaşlar HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Kod, SMS ile veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. Vatandaşların kodun yanı sıra seyahat izin belgesi de almaları gerekiyor.



HES KODU NASIL ALINIR?



HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.