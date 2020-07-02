HES kodu alma ekranı: HES kodu nasıl alınır?

HES kodunun nasıl alındığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden veya SMS ile bu kod alınabiliyor. Paylaşılan HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor.



HES KODU NASIL ALINIR?



HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.