HES kodu alma ekranı: Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ile nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır? Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, uçak, tren, otobüs vb. gibi seyahatlerde HES kodu uygulaması başlatıldı. HES kodu başvuru ekranı ve SMS ile alınacak olan kod sonrası, seyahatlerde biletlemeler yapılacak. Vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve sağlıklarını takip edebilmelerine imkan sağlayan Hayat Eve Sığar üzerinden alınacak olan HES kodu, salgının takibine yarayan bir uygulama olacak. İşte, "HES kodu ile nasıl seyahat edebilirim? sorusunun yanıtı...
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Kısa bir süre önce Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu başvuruları Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. Şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak HES kodu ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeye çıkarılacak. Hayat Eve Sığar (HES) isimli uygulamayı akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, SMS yoluyla işlemlerini tamamlayarak seyahat izni kodunu üreterek işlemlerini başlatabiliyor.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
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Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
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HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.