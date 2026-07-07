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'Herkesin kutu bebek gibi görünmediği, photoshop'suz günler...'

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#Magazin Tarihine Damga Vuran Fotoğraflar#Kerem Bürsin#Hakan Peker
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 09:28

Ünlü oyuncu yıllar öncesine ait set fotoğrafını paylaştı...