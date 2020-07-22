Herkesin gözü önünde ve yasaklar içinde büyüdü

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşağından Prens George yedi yaşına girdi.
Backgrid UK, Splash News
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BÜTÜN DÜNYA ONU İZLEDİ
Prens William ile eşi Kate Middleton'ın ilk çocuğu George, milyonlarca kişinin gözü önünde büyüdü.
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YEDİ YAŞ POZU
Ülkesinin tahtı için dedesi Prens Charles ve babası Prens William'dan sonra üçüncü sırada olan George'un yedi yaşına girmesini kutlamak için Kensington Royal resmi Instagram hesabından da paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Prens George, bir çitin önünde annesi Kate Middleton'ın objektifine poz veriyor.
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BABASININ DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLDİ
Üzerindeki yeşil tişörte bakılırsa da bu poz, babası Prens William'ın 21 Haziran'daki doğum gününde çekilen sette yer alıyor.
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YİNE ANNESİNE POZ VERDİ
Basına servis edilen bir başka pozunda da George, kamuflaj tişörtüyle yine annesine poz veriyor. Fotoğrafların bu ayın başlarında ailenin kırsal alandaki evi Anmer Hall'da çekildiği belirtildi.
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DÜNYA ONU İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜ
Tam adı George Alexander Louis Mountbatten-Windsor olan prens, 22 Temmuz 2013 yılında dünyaya gözlerini açtı. O dönemde bütün dünya George'un dünaya gelmesini büyük bir merakla beklemişti. Hastane çıkışı da annesinin kucağında ilk kez objektiflerin karşısına geçti.
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GELECEKTEKİ KRAL
Bunun bir nedeni halktan bir ailenin kızıyken İngiliz kraliyet ailesine gelin giden Kate Middleton ile tahtın varisi Prens William'ın ilk çocuğu olmasıydı. Bir diğer nedeni de onun ülkesinin gelecekteki kralı olması. Prens George'un doğumunu beklemek için Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip de tatillerini ertelemişti.
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BEBEKKEN RESMİ GEZİYE ÇIKTI
George henüz küçük bir bebekken annesi ve babasıyla uluslararası tura da çıktı. Dünya onu ilk kez o kadar uzun süre boy bol fotoğraflarıyla gördü.
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SORUMLULUKLARI VAR
Geleceğin kralı olduğu için de küçük yaşlarından itibaren belli sorumluluklar veriliyor George'a. Charlotte adında bir kız, Louis adında bir de erkek kardeşi olan George, bu yıl ilk Noel ayinine katıldı. Takım elbisesiyle babasının elinden tutarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan meraklıları selamladı.
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EN ÇOK KİME BENZİYOR?
Prens George'un büyüdüğünde ailesinin hangi üyesine benzeyeceğine de merak konusu. Bazı kişiler tarafından babasına benzetilse de bazıları onun anne tarafından dedesi Michael Middleton'a benzediğini ileri sürüyor.
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BABASININ DAYISINA BENZETENLER ÇOĞALDI
Ama son zamanlardaki görüntüsü birçok kişiye göre babasının dayısı Charles Spencer'ı hatırlatıyor. Charles Spencer, Prens William'ın annesi Diana Spencer'ın erkek kardeşi.
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KATI KURALLAR
US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde. Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar". Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak
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ELEKTRONİK ALETLER YASAK
Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre Middleton ve Prens William, çocuklarının odalarında teknolojik aletlerin esiri olarak değil de bahçede kendilerine daha uygun oyunlar oynayarak büyümesini istiyor. işte bu yüzden de Prens George ve Prenses Charlotte'un teknolojik aletleri ellemesine bile izin vermiyorlar. Çift, özellikle de gelecekte kral olması beklenen George'un şımarık yetişmemesi için asla taviz vermiyor. İşte kraliyet çiftinin çocuklarına uyguladığı o kurallardan bazıları.
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BABASI ŞIMARDIĞINI İDDİA ETTİ
İnternetteki radar online sitesi, Middleton ve Prens William'ın oğulları George'u nasıl terbiye ettiğini Saray içinden kaynaklara dayanarak anlattı. Kate Middleton'ın çocuk gelişimi konusunda modern yöntemler öneren kitapları elinden düşürmediği de anlatılanlar arasında. Prens George'un babası Prens William'ın birkaç yıl önceki doğum günü kutlamalarının ardından oğlunun çok fazla şeye sahip olduğunu ve bu yüzden şımardığını" söylediği iddia ediliyor.
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YEMEK YEMEZSE
Prens George bazen yemek yemeyi reddediyor. Kendisine verilen yemeği yere fırlatıp etrafı da kirletiyor. İşte böyle zamanlarda eğer çevre onun yemeyi reddedip saçtığı yemekler yüzünden kirlenmişse temizlenmesine de yardım ediyor. Prens George'un yemek yemediği öğünlerde kimse ona başka bir yiyecek vermiyor ve o gece yatağa aç giriyor. Durum böyle olunca da küçük prens genellikle yemeklerini sorun çıkarmadan yiyor.
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AĞLAMANIN FAYDASI YOK
Her ne kadar sonsuz imkânları olsa da ailesi şımarık bir çocuk olarak yetişmemesi için Prens George'a her istediğini almıyor. Örneğin bir oyuncak araba için ağlamaya başladığında annesi de bir anda onu taklit ediyor. Bu duruma şaşıran Prens George, önce ağlamayı kesiyor sonra da annesinin haline gülmeye başlıyor.
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DADISINA TESLİM EDİLİYOR
Anne ve babası minik George'un kamuoyunun gözleri önünde öfke ya da huysuzluk nöbetlerine girmesinden çok korkuyor. Zaten minik prens de çok gerekmedikçe kalabalık arasına girmiyor. Kate Middleton ve Prens William küçük George'un böylesi bir ruh haline gireceğini hissettiklerinde onu hemen dadısına teslim edip eve gönderiyorlar.
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CEZA DA ALIYOR
Prens George da bütün çocuklar gibi kimi zaman parkta arkadaşlarıyla oynarken huysuzluk yapabiliyor. Böyle durumlarda davranışlarını düzeltmesi için bir kez uyarılıyor. Eğer yine aynı şekilde davranmaya devam ederse de hemen parktan alınıp eve götürülüyor.
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SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN BUNU YAPIYORLAR
Prens George bazen kendisine söylenen sözleri dinlemiyor ve bağırarak tepki gösteriyor. İşte öyle durumlarda annesi onu sakinleştirmek için en sevdiği şarkılardan birini söylüyor. Ya da sesini çok sevdiği Afrika'ya özgü vurmalı çalgılar ile onu sakinleştirmeye çalışıyor.