Herkesin gözü önünde ve yasaklar içinde büyüdü

KATI KURALLAR US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde. Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar". Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak