Herkesi ilgilendiriyor! Miras kalan ev için ne yapılmalı?

Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2019 yılı için 250 bin 125 lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2019 yılı için 500 bin 557 lirası istisna oluyor.