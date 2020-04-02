Herkesi ilgilendiriyor! 6 ay ertelendi... İşte detayları

Vergi Kanunları açısından ise Vergi ödevinin yerine getirilmesine engel olan olaylar olup Vergi Usul Kanunu (VUK) md.13de tadadi olarak sayılarak bu hallerin neler olduğu belirtilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığında COVİD-19u kanun kapsamında değerlendirmiş ancak bütün mükellefler için değil 518 Seri Nolu Genel Tebliğ ile bazı mükellefleri Mücbir Sebep Hali ilan etmiştir.