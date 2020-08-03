Magazin Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 16:31 , 03 Ağustos 2020 - 16:51

Herkese tepeden bakıyorlar

Gösteri dünyasının bazı ünlü kadınları diğer meslektaşlarına deyim yerindeyse "tepeden" bakıyor. Yani onlardan daha uzun boylu. Hatta bazıları 1 metre 80 santimetrenin de üzerinde.



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