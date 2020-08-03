Herkese tepeden bakıyorlar

İşte gösteri dünyasının, boyu 1.80 santimetre ve daha uzun olan ünlüleri. Brigitte Nielsen uzun boylu ünlülerden. Onun boyu 1.83 santimetre. Nielsen eşinden de uzun boylu. Henüz çocuk yaşta sinemaya adım atan ve kariyerinin erken döneminde büyük başarılar elde eden Shields, 1.80 cm boyunda. Elle MacPherson uzun boyun büyük avantaj olduğu moda sektöründe 'bayan vücut' olarak tanındı. Onun boyu 1. 83 cm. Davis de uzun boylu ünlülerden. Onun boyu 1.83 cm. Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı 1,70 cm'lik Susan Sarandon ile böyle ilginç bir görüntü sergilemişti.Taht Oyunları dizisinin yıldızı Gwendoline Christie'nin boyu birçok meslektaşından daha uzun. Christie'nin boyu 1.91 cm.Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland'ın boyu 1.88 santim. Aslında gösteri dünyasına mensup olmasa da en az o dünyanın ünlüleri kadar mercek altında Ivanka Trump. Bir dönem mankenlik yapan Trump'ın boyu 1.80 cm. Trump'un eşi Jared Kushner'ın kardeşiyle evli olan model Karlie Kloss'un boyu 1.88 santimetre. Kim ve Kourtney Kardashian'ın küçük kız kardeşleri Khloe 1.55'lik ablalarına tepeden bakıyor. Khloe Kardashian 1.80 cm boyunda.Bir süre önce emekli olan tenisçi Maria Sharapova'nın boyu 1.88 cm.Nicole Kidman, 1.80 cm boyunda. Eşi Keith Urban onun yanında kısa kalıyor. Kidman, Tom Cruise ile evliyken de aralarındaki boy farkı yüzünden yan yanayken yüksek topuklu ayakkabı giymiyordu. Uma Thurman da uzun boylu ünlülerden. Thurman'ın boyu 1.80 cm.