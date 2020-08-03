MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHerkese tepeden bakıyorlar
GeriMagazin Herkese tepeden bakıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 16:31,

Herkese tepeden bakıyorlar

Gösteri dünyasının bazı ünlü kadınları diğer meslektaşlarına deyim yerindeyse "tepeden" bakıyor. Yani onlardan daha uzun boylu. Hatta bazıları 1 metre 80 santimetrenin de üzerinde.

Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BOYLARI 1.80 SANTİMİN ÜZERİNDE
Abone Olgoogle-news

BOYLARI 1.80 SANTİMİN ÜZERİNDE

İşte gösteri dünyasının, boyu 1.80 santimetre ve daha uzun olan ünlüleri.

2EŞİNDEN UZUN
Abone Olgoogle-news

EŞİNDEN UZUN

Brigitte Nielsen uzun boylu ünlülerden. Onun boyu 1.83 santimetre. Nielsen eşinden de uzun boylu.

3ÇOCUK YILDIZDI
Abone Olgoogle-news

ÇOCUK YILDIZDI

Henüz çocuk yaşta sinemaya adım atan ve kariyerinin erken döneminde büyük başarılar elde eden Shields, 1.80 cm boyunda.

4BAYAN VÜCUT DA UZUN BOYLU
Abone Olgoogle-news

'BAYAN VÜCUT' DA UZUN BOYLU

Elle MacPherson uzun boyun büyük avantaj olduğu moda sektöründe 'bayan vücut' olarak tanındı. Onun boyu 1. 83 cm.

5THELMA VE LOUISEİN YILDIZI
Abone Olgoogle-news

THELMA VE LOUISE'İN YILDIZI

Davis de uzun boylu ünlülerden. Onun boyu 1.83 cm. Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaşı 1,70 cm'lik Susan Sarandon ile böyle ilginç bir görüntü sergilemişti.

6BOYU 1.91 SANTİMETRE
Abone Olgoogle-news

BOYU 1.91 SANTİMETRE

Taht Oyunları dizisinin yıldızı Gwendoline Christie'nin boyu birçok meslektaşından daha uzun. Christie'nin boyu 1.91 cm.

7BALDWIN DE UZUN BOYLU
Abone Olgoogle-news

BALDWIN DE UZUN BOYLU

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen Ireland'ın boyu 1.88 santim.

8MODELLİK YAPMIŞTI
Abone Olgoogle-news

MODELLİK YAPMIŞTI

Aslında gösteri dünyasına mensup olmasa da en az o dünyanın ünlüleri kadar mercek altında Ivanka Trump. Bir dönem mankenlik yapan Trump'ın boyu 1.80 cm.

9EŞİNİN KARDEŞİ DE UZUN BOYLU
Abone Olgoogle-news

EŞİNİN KARDEŞİ DE UZUN BOYLU

Trump'un eşi Jared Kushner'ın kardeşiyle evli olan model Karlie Kloss'un boyu 1.88 santimetre.

10AİLENİN EN UZUNU
Abone Olgoogle-news

AİLENİN EN UZUNU

Kim ve Kourtney Kardashian'ın küçük kız kardeşleri Khloe 1.55'lik ablalarına "tepeden bakıyor." Khloe Kardashian 1.80 cm boyunda.

11KORTLARIN UZUN BOYLUSU
Abone Olgoogle-news

KORTLARIN UZUN BOYLUSU

Bir süre önce emekli olan tenisçi Maria Sharapova'nın boyu 1.88 cm.

12EŞİ YANINDA KISA KALIYOR
Abone Olgoogle-news

EŞİ YANINDA KISA KALIYOR

Nicole Kidman, 1.80 cm boyunda. Eşi Keith Urban onun yanında kısa kalıyor. Kidman, Tom Cruise ile evliyken de aralarındaki boy farkı yüzünden yan yanayken yüksek topuklu ayakkabı giymiyordu.

13UZUN BOYLU YILDIZ
Abone Olgoogle-news

UZUN BOYLU YILDIZ

Uma Thurman da uzun boylu ünlülerden. Thurman'ın boyu 1.80 cm.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi