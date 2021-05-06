Herkese 16 yaşında olduğunu söylüyormuş

16 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYORMUŞ Prens William, kızının henüz altı yaşına yeni girmiş olmasına rağmen, kendisine kaç yaşında olduğunu soranlara '16 yaşında olduğunu' söyleyeceğini de ekledi. Ayrıca Charlotte'un bazı zamanlarda "Ben artık altı yaşındayım. İstediğimi yapacağım" dediğini de anlattı.