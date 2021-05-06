Altı yaşına yeni girdi ama herkese 16 yaşında olduğunu söylüyormuş.
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ALTI YAŞINA YENİ GİRDİ
İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri Prens William ile Kate Middleton'ın ortanca çocuğu Prenses Charlotte geçtiğimiz gün altı yaşına girdi. Ama küçük Charlotte, herkese 6 değil 16 yaşında olduğunu söylüyormuş.
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BABASI ZİYARETTE ANLATTI
Bu ilginç olayı Prens William, katıldığı bir etkinlikte kızına dair bu ilginç gerçeği gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde, İngiltere'deki Covid 19 mücadelesi sırasında önemli bir rol oynayan Babcock Vehicle Engineering'i ziyaret eden William, kızıyla ilgili açıklamalar da yaptı.
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YENİ YAŞINI NASIL KUTLADIĞINI SORDU
Şirketin üst düzey yöneticilerinden Jenna Jackson'ın anlattığına göre; kendisi Prens William'a kızı Charlotte'un doğum gününü nasıl geçirdiğini sordu.
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GEÇEN YIL DOĞUM GÜNÜNÜ KARANTİNADA KUTLADI
William da teşekkür ederek Charlotte'un güzel bir gün geçirdiğini anlattı. Prens William " Geçen sene doğum gününü karantinada kutladı. Ama bu yıl diğer aile üyeleriyle kutladık" diye yanıt verdi. Prens William, çocuklarının çok çabuk büyüdüğünü de sözlerine ekledi.
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16 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYORMUŞ
Prens William, kızının henüz altı yaşına yeni girmiş olmasına rağmen, kendisine kaç yaşında olduğunu soranlara '16 yaşında olduğunu' söyleyeceğini de ekledi. Ayrıca Charlotte'un bazı zamanlarda "Ben artık altı yaşındayım. İstediğimi yapacağım" dediğini de anlattı.
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2015'TE DÜNYAYA GELDİ
Prenses Charlotte, 2 Mayıs 2015'te diğer kardeşleri gibi Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kendisinden büyük George, kendisinden küçük Louis adında iki tane erkek kardeşi bulunuyor.
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TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA
Prenses Charlotte, taht sıralamasında da dedesi Prens Charles, babası Prens William ve ağabeyi Prens George'un ardından geliyor.