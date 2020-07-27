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Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 07:34,

'Herkes perişan vaziyette olmasını bekliyordu' Ebru Şallı'nın tabu yıkan pozu!

Geçen nisanda 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, Instagram’da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. Ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’daki teknelerinde görüntülendiler.

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Bu kareleriyle sosyal medyada çok konuşulan Ebru Şallı'ya binlerce 'kötü' yorum yapıldı. Kelebek yazarı Onur Baştürk, Şallı'nın çok tartışılan fotoğrafını kaleme aldı. İşte o yazı...

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Ebru Şallı tekne tatili sırasında çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram’ına koyunca eleştirilmiş.
Fotoğrafa bakıyorum:Bakımlı, bronz tenli, şık, üzerinde biraz çalışılmış, düşünülmüş bir poz.
Güçlü ve güzel.
Hatta seksi de...

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Pozun eleştirilmesinin nedeni malum:
Herkes Şallı’nın perişan vaziyette olmasını/görünmesini bekliyordu. Bunu istiyordu.
Bu kadar güçlü ya da herkesin ilk aklına gelen “hiçbir şey olmamış gibi” bir pozu pek kimse beklemiyordu sanırım.

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Oysa Şallı’nın ters köşesi gayet iyi. Tabuları yıkan türden.
Çünkü kimse kimsenin yasının, acısının süresine/şekline şemaline karar veremez.
Şallı bu pozun tam tersi, mutsuz bir halini koysaydı herkes daha mutlu olacaktı eminim.
Daha çok alkışlanacaktı.

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Çünkü insanlar ilginçtir:
Bir yandan başınıza gelen kötü olaya samimiyetle üzülürler.
Ama çabuk toparlanıp hayata devam etmenizi de pek kabullenemezler.
Hatta toparlanmanıza kıl olurlar...

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“Acıya tutunup bırakmamak” vardır ya bizde, biraz da o hesap.
Acıyı çekip sindirerek daha sonra onunla başka bir aşamaya geçenleri o yüzden pek anlayamıyoruz.
Unutmadan, Şallı poz üzerine bir açıklama da yapmış:
“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar.
Öleyim de, ne geçecek ellerine?”

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Şunu da eklemiş:
“Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal. Şimdi bu sözlere sarılıyorum.”
Zaten bu sözlerden sonra söyleyecek bir şey kalmıyor.

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Oğlunun vasiyeti acıdan eriyip biten bir anne değil, tam aksine kendini yeniden güçlü kılan bir anne.
O yüzden hain yorumlarla Şallı’yı öldürmeye hiç hakkımız yok.

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