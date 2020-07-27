'Herkes perişan vaziyette olmasını bekliyordu' Ebru Şallı'nın tabu yıkan pozu!

“Acıya tutunup bırakmamak” vardır ya bizde, biraz da o hesap.

Acıyı çekip sindirerek daha sonra onunla başka bir aşamaya geçenleri o yüzden pek anlayamıyoruz.

Unutmadan, Şallı poz üzerine bir açıklama da yapmış:

“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar.

Öleyim de, ne geçecek ellerine?”