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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 09:35, /

Herkes onları Kanada'da sanıyordu: Meğer Archie'yi de alıp gitmişler

Bu ayın sonunda kıdemli İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden resmi olarak da ayrılacak olan Prens Harry ile Meghan Markle, Londra'daki son görevlerini tamamladıktan sonra Kanada'ya dönmüştü. Herkes çiftin yeni hayatlarına en azından bir süreliğine orada devam edeceğini düşünürken şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. 

BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1HERKES ONLARI KANADADA SANIYORDU

HERKES ONLARI KANADA'DA SANIYORDU

İngiliz basınında "Son Dakika" ibaresiyle verilen haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'yi de alarak ABD'ye, California'ya gitti. Çiftin oradaki yeni evlerine taşındığı ileri sürüldü.

2CALIFORNIAYA GİTMİŞLER

CALIFORNIA'YA GİTMİŞLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ABD, corona virüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip California'ya gittiği iddia edildi.

3ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ

ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ

Markle'ın, California'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

4ABDYİ TERCİH ETTİLER

ABD'Yİ TERCİH ETTİLER

Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.

5KARANTİNADALAR

KARANTİNADALAR

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 10 aylık bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerinden çıkmadan karantinada yaşadıkları da belirtildi.

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