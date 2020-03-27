Herkes onları Kanada'da sanıyordu: Meğer Archie'yi de alıp gitmişler

ABD'Yİ TERCİH ETTİLER Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.