Herkes onları Kanada'da sanıyordu: Meğer Archie'yi de alıp gitmişler
Bu ayın sonunda kıdemli İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden resmi olarak da ayrılacak olan Prens Harry ile Meghan Markle, Londra'daki son görevlerini tamamladıktan sonra Kanada'ya dönmüştü. Herkes çiftin yeni hayatlarına en azından bir süreliğine orada devam edeceğini düşünürken şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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HERKES ONLARI KANADA'DA SANIYORDU
İngiliz basınında "Son Dakika" ibaresiyle verilen haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'yi de alarak ABD'ye, California'ya gitti. Çiftin oradaki yeni evlerine taşındığı ileri sürüldü.
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CALIFORNIA'YA GİTMİŞLER
Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ABD, corona virüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip California'ya gittiği iddia edildi.
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ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ
Markle'ın, California'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.
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ABD'Yİ TERCİH ETTİLER
Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.
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KARANTİNADALAR
Prens Harry ve Meghan Markle'ın 10 aylık bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerinden çıkmadan karantinada yaşadıkları da belirtildi.