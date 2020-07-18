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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 10:52,

Herkes o anı bekledi! Salgına rağmen kuyruğun sonu gelmedi

Apple Asya pasifik bölgesindeki en büyük mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple New York'tan sonra ikinci amiral gemisi mağazasını Çin'in başkenti Pekin'de açtı.

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Cuma günü açılan mağaza corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen uzun kuyrukların ulaşmasına neden oldu.

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Şirket mağazaya girmek için maske takmayı zorunlu tuttu.

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Ancak Çin basınını tarafından yayınlanan karelerde pek çok kişinin sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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Pekin'in Chaoyang bölgesinde açılan mağazanın şirketin aynı bölgede daha önce hizmete açtığı Apple Store'dan iki kat daha büyük olduğu bilgisine yer verildi.

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Aynı haberlere göre, söz konusu mağaza Apple'ın Asya Pasifik bölgesindeki en büyük mağazası oldu.

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