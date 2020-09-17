Kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran paylaÅŸÄ±m: Bebek doÄŸdu mu doÄŸmadÄ± mÄ±?

'HER ZAMAN YANINDAYIM' Mohamed Hadid ardÄ±ndan da bir bÃ¼yÃ¼kbaba olarak her zaman kÃ¼Ã§Ã¼k torununun yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve onun iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â