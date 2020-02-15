Herkes göç etti sadece o kaldı! Asırlık köyde tek başına...

"Onların vefatının ardından da burayı terk edemedim. Çocukluğum burada geçti, tüm hatıralarım burada saklı. 10 yıl evvel burada sokaklar doluydu, komşularla sohbet edebilirdik. Şimdi kimseler kalmadı. Sabah akşam doğayla baş başayım ama tarihle de bir aradayım. Burada yaşamış kavimlerin son temsilcisiyim. Bu köyde belki binlerce yıllık bir tarihi geçmiş var, en son biz kaldık. Bizden sonra da kim gelir Allah bilir."