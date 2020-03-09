Herkes evden çalışabilir mi? Korona virüs önlemleri kapsamında evden çalışmanın şartları ne?

Bu haberleri okuyup beni aradı bir işletmeci dostum iki gün önce... Öncelikle temennisini söyledi: “Baharın gelmesiyle bu virüs kaybolur da, hayat normale döner umarım… Neredeyse tüm dünyayı sardı bu virüs, biz de ülke olarak kayıpsız atlatırız dilerim” dedi.