Herkes elinde telefon poz veriyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ünlüleri de evlerinde kalmaya zorladı. Bazıları canlı yayınlar aracılığıyla takipçileriyle buluşuyor bazıları verdikleri mesajlarla herkese evinde kalamsı gerektiğini anlatıyor. Bu arada ünlüler bu karantina sürecinde selfie rekoru da kırdı. Özetle hepsi elinde telefon ayna karşısında ya da evlerinin çeşitli köşelerinde dur durak bilmeden selfie çekip paylaşıyor. İşte karantinada ünlü selfie'lerinden seçmeler.



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