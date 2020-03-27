Herkes elinde telefon poz veriyor

Gösteri dünyasının ünlüleri ellerinde cel telefonlarıyla selfie çekme rekoru kırdı....
BACKGRID UK
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Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ünlüleri de evlerinde kalmaya zorladı. Bazıları canlı yayınlar aracılığıyla takipçileriyle buluşuyor bazıları verdikleri mesajlarla herkese evinde kalamsı gerektiğini anlatıyor. Bu arada ünlüler bu karantina sürecinde selfie rekoru da kırdı. Özetle hepsi elinde telefon ayna karşısında ya da evlerinin çeşitli köşelerinde dur durak bilmeden selfie çekip paylaşıyor. İşte karantinada ünlü selfie'lerinden seçmeler.
INSTAGRAM
2
İKİNCİ BEBEK
Jenna Dewan bir süre önce dünyaya gelen ikinci bebeğiyle poz verdi.
3
BİRAZ DA BAKIM
Kendall Jenner yüzüne uyguladığı maskeyle verdiği bu pozunu paylaştı.
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CAN DOSTUM
Sofia Vergara ve yanından hiç ayırmadığı minik köpeği.
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DURMADAN SELFIE ÇEKİYOR
Emily Attack tüm programları iptal olduğu için kendini selfie çekmeye verdi.
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7
CANIM SIKILDI
Bella Hadid bu süreçte en çok selfie paylaşan ünülerden.