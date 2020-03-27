MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHerkes elinde telefon poz veriyor
GeriMagazin Herkes elinde telefon poz veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 10:44, /

Herkes elinde telefon poz veriyor

Gösteri dünyasının ünlüleri ellerinde cel telefonlarıyla selfie çekme rekoru kırdı....

BACKGRID UK

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ünlüleri de evlerinde kalmaya zorladı. Bazıları canlı yayınlar aracılığıyla takipçileriyle buluşuyor bazıları verdikleri mesajlarla herkese evinde kalamsı gerektiğini anlatıyor. Bu arada ünlüler bu karantina sürecinde selfie rekoru da kırdı. Özetle hepsi elinde telefon ayna karşısında ya da evlerinin çeşitli köşelerinde dur durak bilmeden selfie çekip paylaşıyor. İşte karantinada ünlü selfie'lerinden seçmeler.

INSTAGRAM

2İKİNCİ BEBEK

İKİNCİ BEBEK

Jenna Dewan bir süre önce dünyaya gelen ikinci bebeğiyle poz verdi.

3BİRAZ DA BAKIM

BİRAZ DA BAKIM

Kendall Jenner yüzüne uyguladığı maskeyle verdiği bu pozunu paylaştı.

4CAN DOSTUM

CAN DOSTUM

Sofia Vergara ve yanından hiç ayırmadığı minik köpeği.

5DURMADAN SELFIE ÇEKİYOR

DURMADAN SELFIE ÇEKİYOR

Emily Attack tüm programları iptal olduğu için kendini selfie çekmeye verdi.

6
7CANIM SIKILDI

CANIM SIKILDI

Bella Hadid bu süreçte en çok selfie paylaşan ünülerden.

8YATAKTA ŞARKI

YATAKTA ŞARKI

Lily Allen yatakta şarkı söyledi.

9SAÇLAR GİTTİ

SAÇLAR GİTTİ

Ricky Martin, sevgilisinin saçlarını kesti.

10HEPİNİZİ ÖPTÜM

HEPİNİZİ ÖPTÜM

Shawn Mendes'ten hayranlarına.

11BİR ÖPÜCÜK DE BENDEN

BİR ÖPÜCÜK DE BENDEN

Dua Lipa da hayranarına pozitif mesaj verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi