Herkes dondu kaldı! Survivor'da neler oldu?

ENİS VE NİSA'NIN PERFORMANSI KAHKAHAYA BOĞDU Gönüllüler takımından Nisa'nın Anlat Bakalım oyununda eşi Enis Arıkan oldu. Ezgi Mola ile çok iyi arkadaş olan Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyunu sırasında ona takılmadan edemedi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Enis Arıkan'a "Cemal Can – Ezgi Mola ikilisini arkandan söylediklerini tahmin edebiliyor musun?" dedi. Enis Arıkan ise eğlenceli bir şekilde "Evet, tahmin edebiliyorum. Çünkü Ezgi sürekli tehdit mesajları atıyor" sözleri ile arkadaşına takıldı. Nisa ile Enis Arıkan çifti, Survivor Anlat Bakalım oyununda toplam 9 tane kelime bilmeyi başardılar. Nisa’nın Anlat Bakalım’da bu zamana kadar bildiği en yüksek sayı oldu.