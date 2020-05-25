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Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 09:16,

Herkes dondu kaldı! Survivor'da neler oldu?

Survivor 2020 dün akşam ‘Bayram Özel’ bölümüyle ekranlara geldi. İlk olarak Acun Medya ekibiyle Survivor yarışmacılar maç yaptı. Daha sonra ünlü isimlerin de yer aldığı Anlat Bakalım oyunu ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Burak Yılmaz’dan Gupse Özay’a birçok ünlü isimin yarıştığı programda Ezgi Mola ve Cemal Can birinci oldu. İşte ‘Survivor Bayram Özel’de yaşananlar.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam bayram özel yayınıyla ekrana geldi. Survivor yarışmacıları, Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül ile eşleşerek Anlat Bakalım'da yarıştı. Eğlenceli anlara sahne olan yarışmada öne çıkanlar şöyle;

2KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU
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KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor'da dün akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Anlat Bakalım'ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu. Evrim ve Yılmaz Morgül ile Hadise ve Yasin çiftleri 12'şer kelime bilerek 2. oldular. Yarışı önde tamamlayan ilk 3 isim bir kavanoz çikolata ödülünü kazandı.

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Yarışmacıların performans sıralamaları ise şu şekilde:
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10

4ENİS VE NİSANIN PERFORMANSI KAHKAHAYA BOĞDU
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ENİS VE NİSA'NIN PERFORMANSI KAHKAHAYA BOĞDU

Gönüllüler takımından Nisa'nın Anlat Bakalım oyununda eşi Enis Arıkan oldu. Ezgi Mola ile çok iyi arkadaş olan Enis Arıkan, Anlat Bakalım oyunu sırasında ona takılmadan edemedi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Enis Arıkan'a "Cemal Can – Ezgi Mola ikilisini arkandan söylediklerini tahmin edebiliyor musun?" dedi. Enis Arıkan ise eğlenceli bir şekilde "Evet, tahmin edebiliyorum. Çünkü Ezgi sürekli tehdit mesajları atıyor" sözleri ile arkadaşına takıldı. Nisa ile Enis Arıkan çifti, Survivor Anlat Bakalım oyununda toplam 9 tane kelime bilmeyi başardılar. Nisa’nın Anlat Bakalım’da bu zamana kadar bildiği en yüksek sayı oldu.

5HADİSEDEN YASİNE ÇİKOLATA JESTİ
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HADİSE'DEN YASİN'E ÇİKOLATA JESTİ

Anlat Bakalım oyununda en dikkat çeken ikililerden birisi de Hadise ve Yasin oldu. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıkları için telaffuzlarda zorluk yaşayan ikili, yasaklı kelimeleri kullanmadan 12 kelime bildi. Oyun için özel olarak süslenen Hadise, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Yarışmadan önce Yasin ile sohbet eden Hadise, oyunu kazansalar da kazanmasalar da Yasin'e yarışmadan döndükten sonra büyük bir paket çikolata hazırlatıp göndereceğini söyledi.

6YILMAZ MORGÜL VE EVRİM PEŞ PEŞE DOĞRU TAHMİNLER YAPTI
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YILMAZ MORGÜL VE EVRİM PEŞ PEŞE DOĞRU TAHMİNLER YAPTI

2016 yılında Survivor'da yarışan Yılmaz Morgül ile Evrim eşleşti. Kısa sürede mükemmel bir uyum yakalayan ikili, peş peşe doğru kelimeler anlatarak ilk 3'e isimlerini yazdırdı. Oyundan önce sürekli iyi dileklerde bulunan Morgül, takım arkadaşı Evrim'e övgüler yağdırdı.

7EZGİNİN SÜRPRİZİ CEMAL CANI AĞLATTI
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EZGİ'NİN SÜRPRİZİ CEMAL CAN'I AĞLATTI

Gönüllüler takımından Cemal Can'ın Ezgi Mola ile diyaloğu ise izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı. Oyun öncesinde Ezgi Mola, Survivor Cemal Can'a güzel bir sürpriz yaptı. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, Cemal Can'ın doğum gününü unutmadı ve Türkiye'den katıldığı oyunda onun için bir pasta hazırladı. Ezgi Mola'yı elinde pasta ile gören Cemal Can ise gözyaşlarına hakim olamadı. Bu güzel sürpriz sonrasında Cemal Can ve Ezgi Mola, Anlat Bakalım oyununda tam 13 kelimeyi doğru bilerek yarışmayı kazanmayı başardılar.

8AYÇAN’DAN ACUN ILICALI’YA SERT MÜDAHALE
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AYÇAN’DAN ACUN ILICALI’YA SERT MÜDAHALE

Survivor’da dün akşam çok konuşulan olaylardan birisi de futbol maçının detayları oldu. Büyük bir hırsla sahada olan gönüller takımı iyi başladıkları mücadeleyi kötü bitirdi. Acun Medya takımı maçı 13-10 kazandı.

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Zaman zaman sert müdahalelerin olduğu maçta Ayçan’ın hamlesi sonrası Acun Ilıcalı yerde kaldı. Kısa süreli bir sakatlık yaşan Ilıcalı, daha sonra maça devam etti. Ayçan’ın faulü sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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