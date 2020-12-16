Son dakika haberleri... Herkes bu cinayeti konuşuyor: Baykuş katiline kanlı infaz!
Kolombiya'da işlenen bir cinayet bir anda gündeme bomba gibi düştü. aylar önce bir baykuşun kafasını keserek dehşete düşüren görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kadının kendisi de korkunç bir cinayete kurban gitti. işte son dakika haberinin inanılmaz detayları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kolombiya'da işlenen bir cinayet kan donduran detaylarıyla birden bire dünya gündemine oturdu.
2
Abone Ol
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir baykuşun kafasını kesip görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.
3
Abone Ol
Baykuşu öldürüp sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Mileydis Aldana, pazar günü öğleden sonra Sucre eyaletinin Corozal kasabasındaki evinin önünde bir motosiklet sürücüsü tarafından öldürüldü.
4
Abone Ol
Polis, cinayetin Aldana'nın 6 ay önce internette yayınladığı bir peçeli baykuşu öldürdüğü videoya tepki olduğunu değerlendiriyor.
5
Abone Ol
Kan donduran görüntüler içeren videoda, Mileydis Aldana'nın baykuşun kafasını gövdesinden ayırdığı ve bundan büyük bir zevk aldığı görülüyordu.
6
Abone Ol
Ülkede tepki yaratan görüntülerin paylaşılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmişken, geçtiğimiz pazar günü Aldana'nın evinin önünde saat 17.00 sularında motosikletli iki adam göründü ve motorsikletin arkasındaki kişi Aldana'ya altı el ateş etti.
7
Abone Ol
Aldana, silah seslerini duyan komşuları tarafından aceleyle hastaneye kaldırıldı fakat götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
8
Abone Ol
Aldana'nın 6 ay önce çektiği kan donduran görüntüler içeren video Güney Amerika ülkelerinde gündem olmuştu. Yerel savcı, Aldana'nın hayvan istismarı suçundan soruşturulduğunu söyledi.