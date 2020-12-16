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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 09:40 | 

Son dakika haberleri... Herkes bu cinayeti konuşuyor: Baykuş katiline kanlı infaz!

Kolombiya'da işlenen bir cinayet bir anda gündeme bomba gibi düştü. aylar önce bir baykuşun kafasını keserek dehşete düşüren görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kadının kendisi de korkunç bir cinayete kurban gitti. işte son dakika haberinin inanılmaz detayları...

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Kolombiya'da işlenen bir cinayet kan donduran detaylarıyla birden bire dünya gündemine oturdu.

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir baykuşun kafasını kesip görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

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Baykuşu öldürüp sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki Mileydis Aldana, pazar günü öğleden sonra Sucre eyaletinin Corozal kasabasındaki evinin önünde bir motosiklet sürücüsü tarafından öldürüldü.

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Polis, cinayetin Aldana'nın 6 ay önce internette yayınladığı bir peçeli baykuşu öldürdüğü videoya tepki olduğunu değerlendiriyor.

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Kan donduran görüntüler içeren videoda, Mileydis Aldana'nın baykuşun kafasını gövdesinden ayırdığı ve bundan büyük bir zevk aldığı görülüyordu.

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Ülkede tepki yaratan görüntülerin paylaşılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmişken, geçtiğimiz pazar günü Aldana'nın evinin önünde saat 17.00 sularında motosikletli iki adam göründü ve motorsikletin arkasındaki kişi Aldana'ya altı el ateş etti.

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Aldana, silah seslerini duyan komşuları tarafından aceleyle hastaneye kaldırıldı fakat götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Aldana'nın 6 ay önce çektiği kan donduran görüntüler içeren video Güney Amerika ülkelerinde gündem olmuştu. Yerel savcı, Aldana'nın hayvan istismarı suçundan soruşturulduğunu söyledi.

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