Son dakika haberleri... Herkes bu cinayeti konuşuyor: Baykuş katiline kanlı infaz!

Ülkede tepki yaratan görüntülerin paylaşılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmişken, geçtiğimiz pazar günü Aldana'nın evinin önünde saat 17.00 sularında motosikletli iki adam göründü ve motorsikletin arkasındaki kişi Aldana'ya altı el ateş etti.