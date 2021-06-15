Herkes aşı yaptırabiliyor mu.. Randevu almadan aşı olunur mu?.. İşte merak edilen sorunun yanıtı..
Ülkemizde başlatılan aşı seferberlerliği tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya hesabından ülkemizdeki aşı durumunu paylaşıyor.. Fahrettin Koca'nın son paylaşımında 'An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.' ifadelerini kullandı.. Aşı hakkı olan veya durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlarda 'randevu almadan aşı olunur mu sorusunun yanıtını arıyor..' Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi tweetine verdiği yanıtta, 'Verdiğim sayı “hatalı” çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik.' demişti.. İşte konu hakkında detaylar..
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanların Covid-19 aşı programına dahil edilmesi üzerine randevu sisteminde sıkıntı yaşandı. Bunun üzerine bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevusuz sırası gelenlere aşı yapılabildiğini söyledi.
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