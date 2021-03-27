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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 15:35 | 

Her yıl mart sonunda yapılıyor... Pandemiye rağmen akın ettiler!

Japonya'da halk, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan "sakura" çiçeklerini görmek için parkları doldurdu.

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Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı.

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Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.

3Sakura nedir

Sakura nedir ?

Japonya dışında meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan sakuralar "milli sembol" olarak kabul edildikleri ülkede güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.

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Samuray felsefesinde sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği kaydediliyor.

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Tarih boyunca Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.

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Sakuraları "genel yaşam döngüsü" olarak değerlendiren Japon toplumu, bu çiçeklerin açmasını baharın müjdecisi olarak görüyor.

7SALGIN TEDBİRİ

SALGIN TEDBİRİ

Vaka sayılarının düşük seyrettiği Japonya'da da Kovid-19 salgını etkisini hissettiriyor.

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Ocak-mart döneminde ülkenin farklı bölgelerinde kademeli olarak uygulanan olağanüstü hal (OHAL) hafta başı itibarıyla tamamen sonlandırıldı.

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Yerel idarelerce "hanami" etkinliklerinin düzenlenmesi yasaklanırken sakura ağaçlarının bulundukları noktaların etrafı "etkinlik yapılmaması" uyarılarıyla çevrelendi.

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OHAL'in sona erdiği tarihin sakuraların açış sezonuna denk gelmesini fırsat bilen Japonlar ise geleneklerinden vazgeçmeyerek bu çiçekleri görmeye gitti.

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Gencinden yaşlısına Japonlar, ağaçların altında piknik yapılmasına izin verilmese de baharın gelişini görmek, fotoğraf çektirmek için yaşadıkları bölgelerdeki parklara akın etti.

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Ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru martta açmaya başlayan sakura çiçekleri, Tokyo ve çevresini nisan başına kadar "gelin" gibi süslüyor.

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