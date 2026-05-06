Her yıl aynı tarihlerde ziyaretçi akınına uğruyor... Farklı illerden gelenler de var: Büyük bir manevi önem atfediliyor

Hıdırlılez'in tüm dünyaya, Türkiye'ye, özellikle Hatay'a barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederi Nicholas Papasoğlu, “Özellikle gördüğümüz gibi her yıl olduğu gibi yine bir yoğunluk var ve milletimiz de her zaman bu ilgiyi hiçbir zaman eksik etmiyor. Rabbimiz de o dualarını kabul etsin inşallah. Bizim için bugün doğu takvimi ile Aziz George Bayramı olarak kutlanır. Şimdi burada tabii ki farklı toplumlardan bir halkımız var. Onlar da kendi inançlarına göre dileklerde bulunuyorlar. Rabbimiz hepimizin dualarını duyar ve cevaplar. İnşallah Rabbimiz de herkesin duasını kabul eder ve cevaplar” diye konuştu.

Öte yandan, Aziz George Kilisesi'nde dilekleri kabul olanlar da tekrar dua ettiklerini ve çikolata, lokum dağıttıklarını söyledi.

HZ. HIZIR TÜRBESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı, vatandaşlar dualar edip, dilek diledi.

Baharın müjdecisi ve darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hz. Hızır ile Hz. İlyas’ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kutlamalar kapsamında binlerce kişi, Hz. Hızır Türbesi’nde bir araya geldi. Akşam saatlerinden itibaren türbeye gelen ziyaretçiler, manevi bir atmosferde dualarını okudu. Türkiye'nin farklı illerinden Samandağ’a gelen vatandaşlar, türbe etrafında dönerek geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Türbeyi ziyarete gelenlerden Gökhan Hüzmeli, "Hıdırlez yeni başlangıçların, umudun bayramı. Bugün dileklerimizi diledik. Umarım dileklerimiz kabul olur. Herkesin Hıdırlezi'ni kutluyorum’’ dedi.

Türbede dua edip, dilek dileyen Bünyamin Reyhanoğulları ise "Bugün 5 Mayıs ile 6 Mayıs’ı bağlayan gecede kutlanan Hıdırellez günü. Buraya gelen vatandaşlar Hz. Hızır Türbesi'ne girip dualarını ediyor. Dualarını ettikten sonra beyaz bir kağıda dileklerini yazıp, akar bir suya bırakıyor. Bütün herkesin Hıdırellez’i kutlu olsun" diye konuştu.