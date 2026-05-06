Her yıl aynı tarihlerde ziyaretçi akınına uğruyor... Farklı illerden gelenler de var: Büyük bir manevi önem atfediliyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 09:28

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp, dilek tuttu. Bazı Müslümün vatandaşlar da kliseye gelip, mum yaktı. Samandağ ilçesinde ise Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı, vatandaşlar dualar edip, dilek diledi.