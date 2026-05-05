Hava sıcaklıkları düştü: Her yer beyaza büründü! 'Bu aylarda buralarda kar görmek zor'

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da, son günlerdeki yağışların ardından kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı.
Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan ve teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'da, kayak sezonu bitti.
Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla Uludağ'ın etekleri ve zirvesi tekrar beyaza büründü.
Mayıs ayında etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Uludağ'daki kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Uludağ'da en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor.
Hafta sonuna kadar yağış beklenmeyen Uludağ'da gelecek hafta ise yağmur bekleniyor.