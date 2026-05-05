×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hava sıcaklıkları düştü: Her yer beyaza büründü! 'Bu aylarda buralarda kar görmek zor'

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Manisa Laleleri#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste yaptığı uyarıların ardından, mayıs ayında birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bahar sıcaklıklarının beklendiği bu günlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı. Vatandaşlardan Ali Yılmaz, "Şu anda 5 Mayıs Yedikuyular bölgesindeyiz. Kar yağışı sevindirdi. Karı görünce fotoğraf çekilmek istedik. Malum bu aylarda buralarda kar görmek zor." dedi. Öte yandan Manisa'da baharın simgesi olan ve yılda sadece birkaç gün açan Manisa laleleri, uzun yıllar sonra yağan mayıs karının altında kaldı.