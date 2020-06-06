Her şeyi aldı ama gelinliği bavuluna koyamadı

Prens Harry ile Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları büyük gürültü koparmıştı. O kararın ardından çift öce Kanada'ya sonra da yeni hayatlarına başlayacakları ABD, Los Angeles'a taşındı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MERAKLILARI NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTEDİ
O süreçte de gelecekteki hayatlarıyla ilgili tüm ayrıntılar konuşuldu. Nereden para kazanacaklarından, nerede yaşayacaklarına, güvenlik masraflarını kimin karşılayacağına kadar. Ama sadece meraklıların ilgisini çeken bir ayrıntı vardı ki ona çok fazla değinilmedi.
2
Abone Ol
O ELBİSELER, TAKILAR NE OLDU?
Bu ayrılıktan sonra Meghan Markle'ın kıyafetleri ne olacaktı? Yani Prens ile evlendikten sonra katıldığı etkinliklerde giydiği ve hepsi kraliyet ailesinin bütçesiyle alınan, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan o elbiseler, ayakkabılar, şapkalar... Ve elbette Harry'nin evlilik hediyesi olarak verdiği, annesi Prenses Diana'ya ait o ünlü mavi taşı yüzük ne olacaktı? Ya Markle'ın düğünde giydiği gelinlik?
3
Abone Ol
EN ÇOK GELİNLİK MERAK EDİLİYOR
Çiftin hayatıyla ilgili bu ayrıntıyı merak edenlerin sayısı da hiç az değildi. Bu konuda aile tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da konunun uzmanları olabilecekleri yorumladı. Bakalım onların yorumuyla Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesinin geliniyle kullandığı elbiseleri ve takıları ne olacak? Ya gelinliğinin başına ne gelecek?
4
Abone Ol
AİLEYE UYGUN ELBİSELER
Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra o güne kadar kullandığı giyim tarzını değiştirmek zorunda kaldı. Zaman zaman ailenin kurallarını yıksa da yine de kendisine temsil ettiği aileye yaraşır bir gardrop hazırlandı elden geldiğince.
5
Abone Ol
MASRAFLAR PRENS'İN BABASINDAN
Ekonomik olarak bağımsız olmak istediklerini söyleyip ayrılmadan önce de Markle'ın bütün giyim masrafları Prens Charles'ın sahip olduğu Cornwall Dükalığı bütçesinden karşılandı. Fakat aileden ayrılığın ardından işler değişiyor.
6
Abone Ol
ARTIK KIYAFETLERİNİ KENDİSİ ALACAK
Kraliyet ailesini yakından takip eden uzmanlara göre her ne kadar aile bütçesinden harcama yapılmış olsa da Markle'ın bugüne kadar sahip olduğu elbiseleri ondan geri alınmayacak. Ancak bundan böyle giyim kuşamı için Cornwall Dükalığı'nın bütçesinden para da ayrılmayacak. Yani finansal olarak bağımsız olma kararının ardından Markle kendi giyim masraflarını aile bütçesinden karşılayacak.
7
Abone Ol
NİŞAN YÜZÜĞÜ PARMAĞINDA
Gelelim takılarına... Prens Harry, evlenme teklif ederken annesi Prenses Diana'nın koleksiyonundaki bazı parçalardan da yararlanarak tasarlanan bir nişan yüzüğü hediye etmişti. Doğal olarak o yüzün Markle'da kalacak.
8
Abone Ol
DIANA'NIN KOLEKSİYONUNDAN
Ayrıca yine Prens Harry'nin evlendikleri gün hediye ettiği yine annesine ait mavi opal taşlı yüzük de Markle'da kalacak.
9
Abone Ol
KAÇ KRALİÇE'NİN
Ama gelinliğine taktığı taç ise aileyi ait olduğu için Londra'da, kraliyet ailesinin koleksiyonunda durmaya devam edecek. Çünkü o taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in aile yadigarı.
10
Abone Ol
GELİNLİK SARAY'DA KALDI
Markle'ın düğünde giydiği gelinliğe gelirsek... Uzmanlara göre Markle'ın o gelinliği artık kendi tasarrufunda değil. Çünkü kesin olarak açıklanmasa da Givenchy imzalı gelinliğin parası Kensington Sarayı tarafından ödendi. Durum böyle olduğu için de Markle o gelinliği yanında götüremedi. Tek sebep bu da değil... Aile üyelerinin giydiği tüm gelinlikler koleksiyona dahil ediliyor ve belli bir süre sergileniyor.
11
Abone Ol
ARTIK HEDİYE KABUL EDEBİLECEK
Ama bir de işin farklı bir boyutu var. Kraliyet ailesi mensubu olduğu sürece Markle, ünlü firmalardan hediye giysi kabul edemiyordu. Yani giydiği her şeyin parasının ödenmesi gerekiyordu. Fakat artık ünlü giyim firmalarının kendisine gönderdiği hediye giysileri kullanabilme şansı var.
12
Abone Ol
O JESTİ YAPMASAYDI YÜZÜK MEGHAN'IN OLACAKTI
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle ilk günden beri birbirleriyle kıyaslanıyor. Giydikleri kıyafetlerden aile ve toplum içindeki davranışlarına kadar hem de.
Markle'ın Prens Harry ile nişanlandığı ve resmi açıklamada nişan yüzüğünü gözler önüne serdiği andan itibaren de ikisi hakkında çarpıcı bir iddia dolaşıyor. Bu iddialara göre Middleton'ın parmağından şu ana kadar sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu.
13
Abone Ol
DIANA'NIN NİŞAN YÜZÜĞÜYDÜ
Prens William'ın evlenme teklif ettiğinde Middleton'a verdiği, etrafı elmaslarla süslü 12 karatlık oval safir yüzük aslında annesi Prenses Diana'ya ait.
14
Abone Ol
ŞİMDİ KATE'İN PARMAĞINDA
Prens Charles nişanlanırken, Diana'ya bu yüzüğü takmıştı. Şimdi ise 300 bin sterlin değerindeki o yüzük Kate Middleton'ın parmağında.
15
Abone Ol
ASLINDA MEGHAN'IN OLACAKTI
Middleton'ın, yanına taktığı klasik bir alyans ile birlikte kullandığı o yüzük, aslında bugün Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Nedenine gelince... İşin burası biraz hüzünlü.
16
Abone Ol
HARRY BU YÜZÜĞÜ SEÇTİ
Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.
17
Abone Ol
'ONA UYGUN OLMAZ MI?'
İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.
18
Abone Ol
HATIRALARI DEĞİŞTİRDİLER
Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.
19
Abone Ol
ANNESİNİN KOLEKSİYONUNDAN
Bu arada Harry, Markle'a evlenme teklif ederken annesinin koleksiyonundan seçtiği parçalarla nişan yüzüğünü tasarladı.
20
Abone Ol
DÜĞÜN HEDİYESİ DE DIANA'DAN HATIRA
Harry de Markle'a düğün gününde yine Prenses Diana'ya ait aquamarin yüzüğü hediye etti.
21
Abone Ol
DIANA BU YÜZÜĞÜ SEVERDİ
Prenses Diana, iri mavi taşlı yüzüğü sık sık takardı.