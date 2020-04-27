Her şey Paris'ten valizle getirdiği elbiseleri satmasıyla başladı: Ekranda ondan renklisi yoktu
"Dikişçi"... "Kostüm tasarımcısı".... Aslında moda dünyasının son yıllarına damgasını vurmuş olsa da kendini hiç "modacı" olarak tanımlamak istemedi Nur Yerlitaş. Kariyeri boyunca ünlü sanatçıları giydiren, TV ekranlarındaki yarışmalarda jüri üyesi olarak moda konusundaki becerisini ve bilgi birikimini konuşturan Yerlitaş, popüler kültür tarihinde silinmez izler bırakıp tamamladı, kısa sayılacak 64 yıllık hayatını.
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MODA KARİYERİNE İLK ADIMLAR
Nur Yerlitaş,11 Aralık 1960'da İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya gözlerini açtı. Kariyerine de henüz 20'li yaşlarındayken yani 80'lerde başladı. Yerlitaş o yıllarda Paris ya da Milano'dan valiz içinde getirdiği elbiseleri satardı. İşte moda kariyerine ilk adımları böyle attı. Bu ilk adımların ardından Nişantaşı'nda bir dikiş atölyesi açtı. Daha sonra da onu kendisine elbise diktirmeyen kesimlere bile tanıtan ve çok sevdiren ekran serüveni başladı.
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RENKLİ KİŞİLİK
Hem esprili hem de dobraydı Yerlitaş. Bu özellikleri ile ekranda kendine özgü bir yıldız haline geldi. Kendini de hep "Arızalı" olarak tanımladı. Gerçekten de sıra dışı bir kişiliği vardı Yerlitaş'ın. Stres atmak için bulaşık yıkadığını ya da aklına estiği zaman geceliğinin üstüne bir palto giyip gece kulübüne gezmeye gittiğini anlatmıştı.
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SIRA DIŞI ALIŞKANLIKLAR
Yerlitaş'ın kamera karşısında olduğu gibi özel hayatında da renkli bir kişiliği vardı. İstanbul'un yanı sıra Milano'da da bir dairesi vardı. Mutfağında da iki buzdolabı. Birinde sebze ve meyveler, diğerinde de pasta gibi yiyecekler bulunurdu. Banyosunun hamam tarzı olduğunu, iki yardımcısının kendisini taslarla keselerle yıkadığını da anlatırdı.
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ÜNLÜLERİN KOSTÜMLERİNİ HAZIRLADI
Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan’ın sahne kostümleri hep Nur Yerlitaş'ın imzasını taşırdı. Bu konudaki başarılı çalışmaları da ona ekran yolunu açan önemli etkenlerden biri oldu.
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EKRAN IŞIĞI
Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV’de Şebnem Dönmez’in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2010 yılında Show TV’de yayına giren “Yemekteyiz” adlı yarışmada bu kez yarışmacı olarak göründü. Kamera karşısında milyonlarca seyirciyi etkileyen bir ışığı vardı.
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EN RENKLİ JÜRİ ÜYESİ
2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu. İşte bu programlar onun yıldızını iyice parlattı.
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TÜRKAN ŞORAY'I CANLANDIRDI
Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa’da rol aldı.
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DEĞİŞMEZ JÜRİ ÜYESİ
Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı. 2015'te yine Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.
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HAYRANLARINI ÜZÜNTÜYE BOĞDU
Ekranlarda fırtına gibi estiği bir dönemde ciddi şekilde hasta olduğunu açıkladı. Kimse buna inanmak istemese de yaşadığı gerçekti.
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Yerlitaş hastalıkla mücadelesini kaybetti belki ama sadece dostlarının değil, onu ekrandan tanıyan milyonlarca seyircinin kalbinde ve hafızasında renkli kişiliğiyle edindiği yeri hiç kaybetmeyecek.