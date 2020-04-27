 Her şey Paris'ten valizle getirdiği elbiseleri satmasıyla başladı: Ekranda ondan renklisi yoktu

RENKLİ KİŞİLİK Hem esprili hem de dobraydı Yerlitaş. Bu özellikleri ile ekranda kendine özgü bir yıldız haline geldi. Kendini de hep "Arızalı" olarak tanımladı. Gerçekten de sıra dışı bir kişiliği vardı Yerlitaş'ın. Stres atmak için bulaşık yıkadığını ya da aklına estiği zaman geceliğinin üstüne bir palto giyip gece kulübüne gezmeye gittiğini anlatmıştı.