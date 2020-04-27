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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 11:03,

Her gün sokakta: Bugün sevgilisinin gömleğini giydi

Bütün dünyanın koronavirüsten korunmak için evlerinde izole olduğu bir dönemde o kelimenin tam anlamıyla her gün sokakta.

BACKGRID USA

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1YÜRÜYÜŞÜ AKSATMIYOR

YÜRÜYÜŞÜ AKSATMIYOR

Rol aldığı filmle bir yandan kariyerinde bir sıçrama yapan diğer yandan da özel hayatıyla gündemde olan genç oyuncu evinde izole olmak bir yana her gün düzenli olarak yürüyüşe çıkıyor.

2BAZEN YALNIZ, BAZEN SEVGİLİSİYLE

BAZEN YALNIZ, BAZEN SEVGİLİSİYLE

Los Angeles sokaklarını arşınlayan güzel oyuncu bazen yalnız başına bazen sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdiriyor.

3PAPARAZZİLER PEŞİNDE

PAPARAZZİLER PEŞİNDE

Bazı günler de kendi başına alışverişe ya da kısa yürüyüşlere çıkıyor. Evinden dışarı atım attığı her seferinde de paparazziler tarafından görüntüleniyor.

4BOND KIZININ YENİ AŞKI

BOND KIZI'NIN YENİ AŞKI

Gösterime girmesi virüs nedeniyle ertelenen No Time To Die adlı yeni James Bond filminde rol alarak kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen 31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas bir süredir Ben Affleck ile aşk yaşıyor.

5KÖPEKLER GEZMEK İSTER

KÖPEKLER GEZMEK İSTER

 Sevgilisinin yanına Los Angeles'a taşınan Ana de Armas, hemen hemen her gün Ben Affleck ile birlikte köpeklerini dolaştırmak için gezintiye çıkıyor.

6ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMİYOR

ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMİYOR

 Ancak de Armas kimi zaman da yalnız başına sokaklarda görüntüleniyor. Genç oyuncu yaşanan olağanüstü günlere rağmen şıklığından da ödün vermiyor.  Ana de Armas her sokağa çıktığında farklı bir şıklık örneği sergiliyor.

7ÖNCE ÜLKESİNDE TANINDI

ÖNCE ÜLKESİNDE TANINDI

Kariyerine ülkesinde genç yaşta başlayan Ana de Armas, 18 yaşındayken İspanya'nın başkenti Madrid'e taşındı ve kariyerini orada sürdürmeye başladı.  Bir yandan İspanyol filmlerinde oynayan de Armas bir yandan da kendisine Hollywood yolunu açan bazı uluslararası yapımlarda oynadı.

8O ARTIK BOND KIZI

O ARTIK BOND KIZI

Ana de Armas, James Bond filmlerinin yeni halkası No Time To Die için seçildi ve kariyerine Bond Kızı ismini de yazdırdı. Ondan sonra da ardı ardına film teklifleri almaya başladı.  Ana de Armas, ilk evliliğini 2011 yılında oyuncu ve model Marc Clotet ile yaptı. İki yıl sonra boşandılar.

9MUTLU BERABERLİK

MUTLU BERABERLİK

Ana de Armas bir süredir, Jennifer Garner ile evliliğini bitirdikten sonra uzun süreli ilişkiye girmeden Ben Affleck ile birlikte. Çiftin beraberliği mutlu bir şekilde sürüyor.

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