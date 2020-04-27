Her gün sokakta: Bugün sevgilisinin gömleğini giydi
Bütün dünyanın koronavirüsten korunmak için evlerinde izole olduğu bir dönemde o kelimenin tam anlamıyla her gün sokakta.
BACKGRID USA
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YÜRÜYÜŞÜ AKSATMIYOR
Rol aldığı filmle bir yandan kariyerinde bir sıçrama yapan diğer yandan da özel hayatıyla gündemde olan genç oyuncu evinde izole olmak bir yana her gün düzenli olarak yürüyüşe çıkıyor.
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BAZEN YALNIZ, BAZEN SEVGİLİSİYLE
Los Angeles sokaklarını arşınlayan güzel oyuncu bazen yalnız başına bazen sevgilisiyle birlikte köpeğini gezdiriyor.
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PAPARAZZİLER PEŞİNDE
Bazı günler de kendi başına alışverişe ya da kısa yürüyüşlere çıkıyor. Evinden dışarı atım attığı her seferinde de paparazziler tarafından görüntüleniyor.
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BOND KIZI'NIN YENİ AŞKI
Gösterime girmesi virüs nedeniyle ertelenen No Time To Die adlı yeni James Bond filminde rol alarak kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen 31 yaşındaki Kübalı oyuncu Ana de Armas bir süredir Ben Affleck ile aşk yaşıyor.
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KÖPEKLER GEZMEK İSTER
Sevgilisinin yanına Los Angeles'a taşınan Ana de Armas, hemen hemen her gün Ben Affleck ile birlikte köpeklerini dolaştırmak için gezintiye çıkıyor.
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ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMİYOR
Ancak de Armas kimi zaman da yalnız başına sokaklarda görüntüleniyor. Genç oyuncu yaşanan olağanüstü günlere rağmen şıklığından da ödün vermiyor. Ana de Armas her sokağa çıktığında farklı bir şıklık örneği sergiliyor.
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ÖNCE ÜLKESİNDE TANINDI
Kariyerine ülkesinde genç yaşta başlayan Ana de Armas, 18 yaşındayken İspanya'nın başkenti Madrid'e taşındı ve kariyerini orada sürdürmeye başladı. Bir yandan İspanyol filmlerinde oynayan de Armas bir yandan da kendisine Hollywood yolunu açan bazı uluslararası yapımlarda oynadı.
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O ARTIK BOND KIZI
Ana de Armas, James Bond filmlerinin yeni halkası No Time To Die için seçildi ve kariyerine Bond Kızı ismini de yazdırdı. Ondan sonra da ardı ardına film teklifleri almaya başladı. Ana de Armas, ilk evliliğini 2011 yılında oyuncu ve model Marc Clotet ile yaptı. İki yıl sonra boşandılar.
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MUTLU BERABERLİK
Ana de Armas bir süredir, Jennifer Garner ile evliliğini bitirdikten sonra uzun süreli ilişkiye girmeden Ben Affleck ile birlikte. Çiftin beraberliği mutlu bir şekilde sürüyor.