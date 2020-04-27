Her gün sokakta: Bugün sevgilisinin gömleğini giydi

O ARTIK BOND KIZI Ana de Armas, James Bond filmlerinin yeni halkası No Time To Die için seçildi ve kariyerine Bond Kızı ismini de yazdırdı. Ondan sonra da ardı ardına film teklifleri almaya başladı. Ana de Armas, ilk evliliğini 2011 yılında oyuncu ve model Marc Clotet ile yaptı. İki yıl sonra boşandılar.