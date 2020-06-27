Her gün kırmızı halıya çıkılmaz ki!

Eskiden spor yapmaya çıktıklarında bile şık olmaya özen gösteren ünlüler artık rahatlarını biraz daha ön plana çıkarır oldu. Maske taktıkları için makyaj yapmıyorlar, neredeyse evlerinde oturdukları kıyafetlerle sokakta görülüyorlar. Yani salgın sonrası şıklık değil rahatlık onlar için ön plana çıktı. Elbette aralarında markete bile özenli giyinerek gidenler var ama çoğunluğunun yeni anlayışı bu. İşte sokaklarda en rahat kılıklarıyla görüntülenen o ünlüler.

