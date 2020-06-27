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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 15:12,

Her gün kırmızı halıya çıkılmaz ki!

Koronavirüs salgını gösteri dünyasının ünlülerini de etkiledi. Önce uzun bir süre evlerinde, aileleriyle birlikte sosyal izolasyonda kaldılar. Ardından da yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başladılar ama bir farkla.

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Eskiden spor yapmaya çıktıklarında bile şık olmaya özen gösteren ünlüler artık rahatlarını biraz daha ön plana çıkarır oldu. Maske taktıkları için makyaj yapmıyorlar, neredeyse evlerinde oturdukları kıyafetlerle sokakta görülüyorlar. Yani salgın sonrası şıklık değil rahatlık onlar için ön plana çıktı. Elbette aralarında markete bile özenli giyinerek gidenler var ama çoğunluğunun yeni anlayışı bu. İşte sokaklarda en rahat kılıklarıyla görüntülenen o ünlüler.

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Ireland Baldwin

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Alicia Silverstone

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Charlie XCX

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Haylie Duff

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Rebecca Romijn

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Oyivia Wilde ve Jason Sudeikis

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Olivia Munn

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Brad Pitt

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Denzel Washington

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Adam Sandler

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Kelly Osbourne

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