Her gece bir adadaydık...Burası Jamaika
Ünlü sanatçı Gönül Yazar, geçirdiği renkli hayatından ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Yıllar önce yaptığı Karayipler gezisinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan sanatçı anlatına bu notu düştü:
Her gece bir adadaydık. Dominic içlerinden en yoksuluydu,şimdi değişmiş. Burası Jamaica,restoranda etli yemekler geldi. Yiyemediğim için sebze pazarına gidip, kendime bir şeyler baktım.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
ÇOK ÖZLENDİ O GÜNLER
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Almula Merter, yıllar önce TRT Ankara Stüdyoları'nda çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
EFSANE KADRO
Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...
45 YIL ÖNCE
Usta sanatçı Mazhar Alanson karantina günlerinde Instagram hesabına eklediği fotoğraflarla takipçilerine nostaljik yolculuk yaptırmaya devam ediyor.
Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.
MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor.
Bu süreçte tüm günü evde geçiren Alanson, albümlerini kurcalayarak Instagram'dan seneler önce çekildiği kareleri yayınlıyor.
Mazhar Alanson, arkadaşlarıyla birlikte denizde eğlenirken verdiği bir pozuna, "1975... Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notunu düştü.
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Oppo Reno4 serisi kutudan çıkıyor
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Tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, yıllar önce Londra'da çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
O YILBAŞI GECESİNİ ANLATTI
Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”
18 YAŞINDAYDIM
Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.
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