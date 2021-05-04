Her biri 1 Euro'dan 3 ev satın aldı! Gerçeği öğrenince şoke oldu
İtalya 1 yıldan fazla bir süredir az nüfuslu terk edilmiş bölgelerde 1 Euro'ya konutları satışa çıkardı. İşletme sahibi Rubia Daniels, 2019 baharında Mussomeli, Sicilya'da uygun fiyatlı bir ev satın alan ilk kişilerden biriydi. Önce kendisine sonrasında da çocuklarına 1'er Euro'luk ev satın alan kadın yaşadıklarıyla şoke oldu.
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Son yıllarda, İtalyan kasabaları boş evleri sadece 1 Euro'ya satarak nüfus azalmasıyla mücadele ediyor.
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Kaliforniyalı kadın çok iyi bir anlaşma olduğuna karar verdi ve satışa çıkan evlerden üçünü satın aldı.
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İşletme sahibi Rubia Daniels, 2019 baharında Mussomeli, Sicilya'da uygun fiyatlı bir ev satın alan ilk kişilerden biriydi ve çocukları için iki tane daha satın aldı.
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Daniels daha sonra, birçoğu kendi Sicilya evlerini satın alan bir grup arkadaş ve aileyle geri döndü ve şimdi Palermo'nun iki saat güneydoğusundaki kasabada emekli olmayı planlıyor.
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Evleri almadan önce Sicilya'ya hiç gitmemiş ancak İtalyanca konuşan Daniels, Mussomeli hakkında bir makale okuduktan sonra 1 € 'luk evleri satın alma kararı aldı.
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Daniels yaptığı anlaşmadan heyecan duysa da, görmezden gelinen kişileri ucuz evler hakkında 'gerçek bir bilgiye sahip olmaları' konusunda uyarıyor.
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Daniels, kasaba ve satılık evler hakkında çok araştırma yaptı ve daha fazla bilgi için e-posta gönderdi.
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Daniels kendine bolca zaman ayırdı ve sonunda bir yerine üç ev satın aldı. Oğulları 24 yaşındaki Yuri ve 22 yaşındaki Ygor için birer ev.
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Ayrıca kızı Selena'nın kendi evini satın almasına yardım etti. Şimdi evrak işlerini tamamlıyor.
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DailyMail.com'a 'Hepsi çok heyecanlıydı ve gelecekteki evler için farklı hayalleri ve istekleri var' dedi.
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Daniels "Genel olarak, yerel halk çok olumlu ve misafirperver davrandılar. İnsanların gelip hayallerinin peşinden gitmesini gerçekten kolaylaştırıyorlar. Mussomeli, dünyanın her yerinden insanlarla çok kültürlü bir yer haline geliyor" dedi.
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Daniels, başkalarının gelmeden önce araştırma yapması gerektiğini söyledi. Mussomeli'de, alıcılar üç yıl içinde yenilemeli veya bildirilen 5.000 euro depozitoyu ödemeliler.
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Yenileme fiyatları metrekare başına 100 euro ile 700 euro arasında değişiyor ve evlerin büyüklüğü 11 ile 190 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
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Daniels, şimdiye kadar, ilk ev için işçilik ve malzeme için 12.000 dolar harcadı ve bunun kendisine yaklaşık 20 bin dolara mal olmasını bekliyor.
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İtalya'daki birçok kasaba, son birkaç yılda alıcılara neredeyse ücretsiz evler sunmak için manşetlere çıktı. Bizans mağaralarına ve bir ortaçağ kalesine ev sahipliği yapan Mussomeli, bunu ilk yapanlardan biriydi.
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Mussomeli Belediyesi, bu kadar çok evin boş kaldığını, çünkü içinde yaşayanların öldüğünü ve çocuklarının ve torunlarının başka şehirlerde yaşamayı seçtiğini açıkladı.
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Mussomeli'de bir ev satın alan herhangi birinin onu üç yıl içinde yenilemesi gerekiyor, yoksa 5.000euro olduğu bildirilen depozitolarını kaybediyorlar.
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CNBC'ye göre yenileme çalışmalarının toplam maliyeti 133.000 euroya kadar çıkabiliyor.
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Mussomeli'de, alıcıların evlerinin iç mekanlarına da istedikleri her şeyi yapmalarına izin verilir, ancak dış cepheler olduğu gibi durmalıdır.
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Daniels, DailyMail.com'a 'evin mimarisini ve tarihini sevdiğini' söyledi. Daniels tadilat konusunda endişelenmedi ve bunları başlatmak için 2019 yazında geri döndü.
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Daniels, "Orada işleri çok kolaylaştıran birçok inşaat şirketi var ve şehir departmanında çalışan kişi yardımcı oluyor. Planlar getirirsen, sana en iyi rehberliği verir" dedi.
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Ayrıca, tadilat için malzeme almaya ilk gittiğinde, mağazadaki adamın çok fazla harcama yapmadığından emin olmak için onunla her şeyi ölçmeye geldiğini söyledi.
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Ne yazık ki, pandemi planlamasını biraz etkilemiş olsa da, kasabanın yenileme için son teslim tarihini uzatacağını umuyor.
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Aralık 2019'da üçüncü bir seyahat için geri döndü, bu kez ailesini ve arkadaşlarını kendi ev alışverişlerini yapmaları için getirdi. Sonuç olarak, 20 kişinin orada mülk satın almasına yardım ettiği tahmin ediyor.
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Seyahat kısıtlamaları gevşediği sürece, bu Haziran ayında başka bir grupla ev satın almayı umuyor. İtalya'da kendi 1 € 'larını satın almak isteyenler için pek çok tavsiyesi var.
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Bivona ve Castropignano gibi diğer şehirler de 1 € 'luk reklam yapıyorlar, ancak hepsinin ödeme için farklı yapıları ve tadilatların ne zaman yapılması gerektiğini yöneten kuralları var.