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Her anı böyle görüntülendi... Nefes kesen kurtarma operasyonu dünya gündeminde
ABD ve Kanada sınırı arasında yer alan ve sayısız filme konu olan dünyanın en ünlü şelalesi Niagara, akılalmaz görüntülere sahne oldu. Arabasıyla şelaleden akan azgın sulara düşen kadın için düzenlenen kurtarma operasyonu saniye saniye fotoğraflanırken yaşanan dehşet adeta dünyanın yüreğini ağzına getirdi.
ABD'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün sayısız turistin ziyaret ettiği, birçok filme de konu olmuş Niagara Şelaleleri akılalmaz bir kaza ve arkasından gelen dev operasyonla dünya gündemine bomba gibi düştü.
Yarım dakikada 168 bin metreküp suyun aktığı şelaleye düşen ve arabasının içinde sıkışan kadın azgın suların da etkisiyle hızla şelalenin ucundan aşağı düşmek üzereyken kurtarma operasyonuna start verildi.
Polis yetkilileri arabada sadece sürücü koltuğunda oturan 60'lı yaşlarda bir kadının olduğunu ve arabanın nasıl şelaleye yuvarlandığının henüz bulunamadığını açıkladı.
Turuncu kurtarma giysisi ve kaskıyla görülen dalgıç aman vermeyen rüzgara ve sulara karşın tam istenen noktaya ulaştı ve kadını arabadan çıkarmak için büyük mücadele başladı.
Polis yetkilileri kurtarma operasyonunda sergilenen cesareti överken New York valisi yaptığı açıklamada arabanın suya nasıl düştüğünün henüz anlaşılamadığını ancak bölgedeki yolların sürekli ıslak olmasından dolayı genelde kaygan olduğunu, son günlerde gerçekleşen hafif kar yağışıyla birlikte kayganlığın iyice artmasının bu trajediye sebep olmuş olabileceğini belirtti.
Operasyon başladığında ise araç neredeyse tamamen suya gömülmüş durumdaydı ve sadece tavan kısmı ve açılan bagaj kapağı görülüyordu.
Yetkililer trajik şekilde hayatını kaybeden kadının bölgede yaşadığı bildirdi ancak ailesinin ricasıyla kimliğini basına açılamayı reddetti.
Niagara Şelaleleri doğal güzelliğinin yanı sıra birçok meraklının da şelaleden atlamak gibi çılgınca hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığı oldukça tehlikeli bir bölge.
Hayatını kaybeden kadının arabasının azgın sulara kazayla mı düştüğü yoksa kadının aracını bilerek mi sulara doğru sürüldüğü henüz açıklığa kavuşmadı.