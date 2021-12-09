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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 11:08 | 

Her anı böyle görüntülendi... Nefes kesen kurtarma operasyonu dünya gündeminde

ABD ve Kanada sınırı arasında yer alan ve sayısız filme konu olan dünyanın en ünlü şelalesi Niagara, akılalmaz görüntülere sahne oldu. Arabasıyla şelaleden akan azgın sulara düşen kadın için düzenlenen kurtarma operasyonu saniye saniye fotoğraflanırken yaşanan dehşet adeta dünyanın yüreğini ağzına getirdi.

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ABD'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan ve her gün sayısız turistin ziyaret ettiği, birçok filme de konu olmuş Niagara Şelaleleri akılalmaz bir kaza ve arkasından gelen dev operasyonla dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Dün meydana gelen olayda bir kadının arabasıyla birlikte Nigara Şelalesi'ne düştüğü haberi yetkilileri harekete geçirdi. Hemen bir araya gelen kalabalık bir kurtarma ekibi kadını kurtarmak için dev bir operasyon planladı.
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Yarım dakikada 168 bin metreküp suyun aktığı şelaleye düşen ve arabasının içinde sıkışan kadın azgın suların da etkisiyle hızla şelalenin ucundan aşağı düşmek üzereyken kurtarma operasyonuna start verildi.
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Olay yerine gelen helikopter ABD Sahil Güvenlik ekibinden cesur bir dalgıcın hızla suya gömülen arabanın üzerine sarkıtılması ve arabada sıkışan kadının bu şekilde çıkarılması için anında devreye girdi.
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Polis yetkilileri arabada sadece sürücü koltuğunda oturan 60'lı yaşlarda bir kadının olduğunu ve arabanın nasıl şelaleye yuvarlandığının henüz bulunamadığını açıkladı.
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Kurtarma ekibinin dalgıç üyesi helikopter yardımıyla arabanın tam üzerine getirildi ve bir halatla aşağı sarkıtıldı. Öte yandan bölgede şelaleden kaynaklı çok hızlı bir su akışı, etrafa saçılıp görüş alanını bozan dalgalar ve ekibin işini oldukça zorlaştıran bir su akışı bulunuyordu.
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Turuncu kurtarma giysisi ve kaskıyla görülen dalgıç aman vermeyen rüzgara ve sulara karşın tam istenen noktaya ulaştı ve kadını arabadan çıkarmak için büyük mücadele başladı.
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Bu inanılmaz anların görüntüleri uluslararası haber ajansları tarafından anbean görüntülenip sosyal medyada da paylaşılınca dev operasyon dünyanın nefesini tutarak adeta bir film gibi izlediği bir olaya dönüştü.
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Polis yetkilileri kurtarma operasyonunda sergilenen cesareti överken New York valisi yaptığı açıklamada arabanın suya nasıl düştüğünün henüz anlaşılamadığını ancak bölgedeki yolların sürekli ıslak olmasından dolayı genelde kaygan olduğunu, son günlerde gerçekleşen hafif kar yağışıyla birlikte kayganlığın iyice artmasının bu trajediye sebep olmuş olabileceğini belirtti.
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Olay bildirildiği anda polis drone'larıyla yapılan havadan inceleme arabada bulunan kadını tespit etti ve operasyona böyle karar verildi.
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Operasyon başladığında ise araç neredeyse tamamen suya gömülmüş durumdaydı ve sadece tavan kısmı ve açılan bagaj kapağı görülüyordu.
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Dalgıç zor görevini başarıyla tamamlayarak kadının bedenini suya gömülen arabadan çıkardı. Ancak artık çok geçti... Kurtarılan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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Yetkililer trajik şekilde hayatını kaybeden kadının bölgede yaşadığı bildirdi ancak ailesinin ricasıyla kimliğini basına açılamayı reddetti.
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Kadının cansız bedeni araçtan çıkarıldıktan sonra şelalenin ucuna doğru sürüklenen araç için de ayrıca bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Ancak tam uca gelen araç bulunduğu nokta yüzünden sudan çıkarılamadı.
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Niagara Şelaleleri doğal güzelliğinin yanı sıra birçok meraklının da şelaleden atlamak gibi çılgınca hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığı oldukça tehlikeli bir bölge.
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Filmlere de konu olan kötü bir şöhreti olan Niagara aynı zamanda intihar etmek isteyen kişilerin de sıklıkla tercih ettiği bir yer olmayı sürdürüyor ve bu sebeple tehlikeli bölgelerine girilmesi yasak ve oldukça sıkı kurallarla denetleniyor.
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Hayatını kaybeden kadının arabasının azgın sulara kazayla mı düştüğü yoksa kadının aracını bilerek mi sulara doğru sürüldüğü henüz açıklığa kavuşmadı.
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Kadının cansız bedeni kurtarma operasyonunda kullanılan helikoptere koyularak otopsi için yetkililere götürülürken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma da başlatıldı.
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