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Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 01:29 | 

Hepsi yola savruldu! Tam 20 ton...

Düzce D-100 karayolunda fındık yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 20 ton fındık yola yayıldı.

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Nejdet Acar idaresindeki 54 GA 519 plakalı fındık yüklü TIR, D-100 karayolu Ankara istikameti Cumayeri kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Acar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan tırda yüklü olan 20 ton tane fındık yola saçıldı.

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Yola dökülene fındık ve devrilen araç nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

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Polis ekipleri yolu kullanan sürücüleri Cumayeri ilçesine yönlendirerek farklı bir güzergahtan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

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Yola savrulan tonlarca fındık kameralara böyle yansıdı.

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