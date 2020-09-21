Ekonomi Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 07:12 | 21 Eylül 2020 - 07:12

Hepsi satılık... 100 bin liraya kadar alınacak cipler!

İkinci el otomobillerde fiyatlar her geçen gün artıyor. Tercihini cipten yana yapanlar ise 100 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.