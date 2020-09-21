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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 07:12 | 

Hepsi satılık... 100 bin liraya kadar alınacak cipler!

İkinci el otomobillerde fiyatlar her geçen gün artıyor. Tercihini cipten yana yapanlar ise 100 bin liraya satın alma gerçekleştirebiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ediyor. Fiyat artışlarına rağmen bazı ikinci el cip modellerinde fiyatlar düşük kaldı.

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İşte satışta olan cipler:

Nissan Qashqai 2009 model 80 bin lira

Nissan Juke 2011 model 97 bin lira

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Chevrolet Captiva 2007 model 94.250 lira

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Dacia Duster 2004 model 87 bin lira

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KIA Sportage 2007 model 80 bin lira

KIA Sorento 2008 model 81.750 lira

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Mitsubishi Outlander Intense 2007 model 85 bin lira

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Ssangyong Kyron 2008 model 83.750 lira

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Suzuki Grand Vitara 2008 model 82 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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