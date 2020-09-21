Hepsi satılık... 100 bin liraya kadar alınacak cipler!

İkinci el otomobil piyasasında fiyat artışları devam ediyor. Fiyat artışlarına rağmen bazı ikinci el cip modellerinde fiyatlar düşük kaldı.İşte satışta olan cipler: Nissan Qashqai 2009 model 80 bin lira Nissan Juke 2011 model 97 bin liraChevrolet Captiva 2007 model 94.250 liraDacia Duster 2004 model 87 bin liraKIA Sportage 2007 model 80 bin lira KIA Sorento 2008 model 81.750 liraMitsubishi Outlander Intense 2007 model 85 bin liraSsangyong Kyron 2008 model 83.750 liraSuzuki Grand Vitara 2008 model 82 bin lira