Hepsi mutfağınızda! İşte stresle mücadelede 10 etkili besin

Günümüzde birçok hastalığın altında yatan sebep olarak gösterilen stresten kurtulmak için kimilerimiz spora, kimilerimiz aşırı yemeye yöneliyoruz. Dyt. Psk. M. Berrin Ak, stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için son derece sağlıklı ve ile mücadele eden 10 önemli besin önerisini paylaştı; ayrıca, stresinizi azaltacak pratik ve lezzetli bir anti-stress smoothie tarifi de hazırladı.