Hepsi mutfağınızda! İşte stresle mücadelede 10 etkili besin
Koronavirüsle birlikte iş, okul ve ekonomik hayatımız ani ve keskin bir değişim yaşadı. Bu değişimle kaygılarımız ve stres kat sayımız arttı. Stresle baş etme yöntemi olarak birçoğumuzun şeker, un ve yağ içeriği yüksek besinlere yöneldiğini söyleye Diyetisyen Psk. M. Berrin Ak, bu besinlerin obezite ve şeker hastalığı gibi birçok hastalığa zemin hazırladığını vurguladı.
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Günümüzde birçok hastalığın altında yatan sebep olarak gösterilen stresten kurtulmak için kimilerimiz spora, kimilerimiz aşırı yemeye yöneliyoruz. Dyt. Psk. M. Berrin Ak, stresle baş etme yöntemi olarak yemek yemeyi seçenler için son derece sağlıklı ve ile mücadele eden 10 önemli besin önerisini paylaştı; ayrıca, stresinizi azaltacak pratik ve lezzetli bir anti-stress smoothie tarifi de hazırladı.
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Kabak çekirdeği
Stres anında yükselen kortizol seviyesinin düzenlenmesinde rol oynayan ve stres belirtilerini azaltan magnezyumun başlıca kaynağıdır. Stresli olduğunuz dönemlerde 1 avuç kabak çekirdeğini ara öğünlerinize ekleyin.
3
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Yulaf ezmesi
Serotonin seviyesinin artmasına yardımcı olarak stresi azaltan yulaf ezmesini süt veya yoğurdunuza ekleyerek eğlenceli ve sağlıklı öğünler hazırlayın.
4
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Kırmızı biber
İyi bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini kandaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek stresinizi gidermenize yardımcı olur. Stresli zamanlarda kırmızı biberi yemeklerinize veya salatalarınıza ekleyin.
5
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Yeşil çay
Duygu durum bozuklukları üzerinde olumlu etkileri olan L-Theanine adlı amino asit içerir. L-Theanine, stresi azaltan serotonin ve dopamin hormonlarının üretimine yardımcı olurken; beyinde stres ile bağlantılı kimyasalların seviyesini düşürerek stres ve kaygıyı azaltır. Kalp, tansiyon gibi kronik sağlık probleminiz yoksa ara öğünlerde veya güne başlarken yeşil çay için.
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Somon
Stresle mücadelede etkin rol üstlenen D vitamini ve Omega-3 yağ asitlerince zengin olan somon balığını, ızgara/haşlama/fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayarak haftada en az 2 kez tüketin.
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Bitter çikolata
Serotonin ve endorfin gibi iyi hissetmemizi sağlayan nörotransmitterlerin beyindeki düzeyini artırır. Bu nedenle stresli anlarınızda kendinizi daha iyi hissetmek için kahvenizin yanında en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata tercih edin.
9
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Yeşil mercimek
Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan selenyum açısından son derece zengin olan yeşil mercimeği salatalarınızda ya da yemeklerinizde kullanarak stresle mücadelenize dahil edebilirsiniz.
10
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Kefir
Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Kefir tüketmeyi alışkanlık haline getirerek doğal bağırsak bakterilerini destekleyebilir; buna bağlı olarak strese bağlı hastalık riskini azaltabilirsiniz.
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Yaban mersini
Stresle mücadelede etkin bir kimyasal olan dopaminin üretimine yardımcı olur. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlarca zengin yaban mersinini tek başına, smoothielerinize ve yoğurdunuza ekleyin.
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Yumurta
Serotonin oluşturmaya yardımcı olan bir amino asit olan triptofanın başlıca kaynağıdır. Aynı zamanda D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynak olan yumurtayı sofralarınızdan eksik etmeyerek strese savaş açabilirsiniz.
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Anti stress smoothie tarifi
1 adet olgun muz ½ çay bardağı yaban mersini 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ½ çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı süt 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi 1 çay kaşığı bal Tarçın (isteğe göre)
Yaban mersinini ve doğranmış muzu blendera koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırın. Ana öğünlerinizde tüketebileceğiniz, içerdiği kompleks karbonhidrat, yağ, protein, lif ve antioksidanlar sayesinde stres seviyenizi azaltırken enerjinizi artıracak smoothieniz hazır.