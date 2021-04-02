Hepsi kapılarını açtı... Koronavirüs aşısı olan yolcuları kabul eden ülkeler belli oldu!
Koronavirüs pandemisiyle dünyada birçok sektör gibi turizm de etkilendi. Dünyanın dört bir yanındaki sayısız destinasyon seyahat edemeyen vatandaşlar için aşı faktörünü katarak kapılarını açtı. İşte CNN'in haberine göre aşı olanlara kapılarını açan ülkeler...
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Dünya çapında 500 milyondan fazla koronavirüs aşı dozu şimdiden piyasaya sürüldü. Bazı destinasyonlar tamamen aşılanmış gezginler için sınır kısıtlamalarını kaldırmayı ya da bunları önemli ölçüde kolaylaştırmayı seçiyor. İşte Belize'den İzlanda'ya, Covid-19 aşısı yaptıran turistlere yeniden açılan yerler.
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BELİZE
Belize, yakın zamanda aşılı turistleri ağırlayan ilk Karayip ülkesi oldu. Seyahatlerinden en az iki hafta önce iki doz Covid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayabilenler, artık Belize'ye girmeden önce negatif bir PCR testi yapmak zorunda değiller.
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Aşılanmamış gezginler, varışlarından sonraki dört gün içinde negatif bir PCR testi veya seyahatten sonraki 48 saat içinde yapılan hızlı bir antijen testi sağladıkları sürece, Orta Amerika'nın doğu kıyısında yer alan ülkeyi ziyaret edebilirler.Geldiklerinde test yaptırmamış turistler, 50 dolarlık bir maliyetle havalimanında test yaptırabilecekler.
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YUNANİSTAN
Yunanistan 14 Mayıs Cuma gününden itibaren yabancı turistleri ağırlamayı planlıyor. Gezginler, aşı olduklarını veya antikorlara sahip olduklarını veya geçerli bir negatif test gösterdiklerini kanıtlayan bir sertifika sunmaları gerekecek.
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EKVADOR VE GALAPAGOS
Tamamen aşılanmış yolcular, varışlarından en az üç gün önce negatif bir PCR testi yaptırmaları şartıyla Ekvador'u ziyaret edebilirler. Aşılı ziyaretçilerin Ekvador'un bir parçası olan Galapagos takımadalarına da seyahat etmelerine izin verilir. Ekvador'a girdikten sonra UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı'nı ziyaret etmek isteyenler, seyahatlerinden sonra 96 saat içinde alınmış bir test daha yaptırmaları gerekiyor.
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22 Mart'ta yürürlüğe giren yeni kurallar, daha önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve artık semptomsuz olanlar için de geçerli. İki yaşın altındaki çocuklar kısıtlamalardan muaf kabul edildi. Yolcular ayrıca, ziyaretleri sırasında halka açık yerlerde yüz maskeleri takmak ve sosyal mesafeyi sürdürmek gibi Ekvador'un Covid-19 protokollerine uymalı ve 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalıdır.
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MALTA
Aşılı yolcular için kısıtlamalardan muafiyet sunacağını duyurmak için en son varış noktası Malta'dır. Akdeniz adası, aşı kanıtı sağlayabilen gezginlerin 1 Haziran'dan itibaren mevcut test şartlarıyla ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu.
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ESTONYA
Estonya'da, AB tarafından onaylanan Moderna, Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra dünya genelinde dağıtılan diğer aşıları da kabul ediyor. Ancak yalnızca Estonca, Rusça veya İngilizce olarak üretilen aşı sertifikaları tanınacak ve daha önce Covid-19'a yakalanan ziyaretçilerin bir doktor onayının yanı sıra artık virüs bulaşmadığını gösteren yeni bir PCR testi sunması gerekecek.
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Estonya kuralları arasında şu anda, Bulgaristan, İzlanda ve Norveç gibi düşük riskli kabul edilen Avrupa ülkeleri için istisnalar dışında varışlarda10 günlük zorunlu karantina ve geldikten sonraki üç gün içinde alınan negatif PCR testinin kanıtı bulunmaktadır. İngiltere'den gelenlerin de varıştan en az 72 saat önce alınmış negatif bir PCR testi sunmaları gerekmektedir.
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GÜRCİSTAN
Asya ile Avrupa arasındaki kavşak noktasında bulunan Gürcistan, tamamen aşılanmış gezginler için kısıtlamaları kaldırmayı seçti. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde herhangi bir Covid-19 aşısından iki doz alan tüm ziyaretçilerin negatif PCR testi yapmadan ülkeye girmesine izin verildiğini duyurdu.
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Aşılanmamış yolcuların ise seyahatten sonraki 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi olması gerekiyor. Ayrıca, kalışlarının üçüncü gününde "masrafları kendilerine ait olmak üzere" ikinci bir teste girmeleri gerekiyor. Birleşik Krallık'a ziyaretlerinden sonraki 14 gün içinde seyahat edenler girişte 12 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulması gerektiği duyuruldu.
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İZLANDA
Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'den gelen tamamen aşılanmış yolcuların 1 Mayıs’tan itibaren negatif PCR testi göstermeleri gerekmeyecek.
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Ayrıca, Moderna, Pfizer/BioNtech ve AstraZeneca aşılarından birinin iki dozunu uyguladıklarını kanıtlayan İzlanda, Danimarka, Norveç, İsveç veya İngilizce belge sağlayabilenler karantinadan muaf tutulacak. Ayrıca, "insanların ülkeler arasında dolaşımını kolaylaştırmak için" aşılanmış İzlandalı vatandaşlara dijital "aşı sertifikaları" vermeyi planlıyor.
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TAYLAND
Tayland'ın Phuket adası bu hafta başlarında benzer önlemler açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren, uluslararası ziyaretçilerin, tamamen aşılandıkları sürece ülkenin katı 14 günlük karantinasını atlamalarına izin verecek.
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GUATEMALA
Guatemala, 24 Şubat itibariyle tam doz aşı olan turistlere hiçbir kısıtlama olmadan kapılarını açtı. İki doz Covid-19 aşısı aldıklarını onaylayan geçerli bir sertifika sunan ziyaretçilerin karantinaya alınma veya negatif test sunma zorunluluğu olmaksızın Latin Amerika ülkesine girmelerine izin veriliyor. Ancak, ikinci doz aşıların ülkeye girişten en az iki hafta önce uygulanmış olması gerekiyor.
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Covid aşısı olmayan kişiler de Guatemala’yı seyahat edebiliyor, ancak varıştan sonraki 72 saat içinde negatif bir PCR testi sunmaları isteniyor.10 yaşın altındaki çocuklar ise bu şartlardan muaf tutuluyor.. Ayrıca, ziyaretçilerin Guatemala'ya gelmeden 24 saat önce Guatemala Health Pass web sitesi aracılığıyla bilgilerini kaydetmesi gerekiyor.
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MADEİRA
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan bir Portekiz özerk bölgesi olan Madeira, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den tamamen aşılanmış ziyaretçileri kabul ediyor. "Atlantik'in İncisi" olarak bilinen ülke, Covid'den son 90 günde iyileştiğini ispatlayabilenleri de ağırlıyor.
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Yolcuların girmelerine izin verilmeden önce, her bir aşı dozunu aldıkları tarihleri belirten resmi bir aşı sertifikası ibraz etmeleri gerekir.Ziyaret edenlerin, halka açık yerlerde yüz maskeleri takmak gibi Madeira'nın mevcut Covid-19 önlemlerini takip etmesi gerekecek. Ülkenin restoran ve barları şu anda akşam 6'ya kadar açık.
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POLONYA
AB ülkelerinden gelen yolcular, "Covid-19'a karşı aşılamayı onaylayan bir sertifika temelinde" 10 günlük zorunlu karantinaya girmeden Polonya'yı ziyaret edebiliyorlar.
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Avrupa ülkesi, 28 Aralık'ta tamamen aşılanan Avrupalı turistler için kısıtlamaları kaldırdı.
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ROMANYA
Romanya'ya gelen tüm yolcular, 18 Ocak'tan itibaren varışta karantinadan muaf tutuluyor. Yeni kurallar, Avrupa ülkesinin Acil Durumlar Ulusal Komitesi (CNSU) tarafından açıklandı ve ziyaretçilerin ve geri dönenlerin zorunlu izolasyondan kaçınmak için iki doz aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini şart koştu. İkinci doz aşının ülkeye girişten en az 10 gün önce uygulanmış olması gerekiyor.
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CNSU'dan yapılan açıklamada, "İkinci dozun uygulandığı tarih de dahil olmak üzere aşı kanıtı, ister Romanya'da ister yurtdışında olsun, onu uygulayan sağlık birimi tarafından verilen belge aracılığıyla yapılmalıdır” denildi. Romanya'nın "sarı listesindeki" ülkelerden gelen yolcuların 14 gün karantinaya almaları gerekiyor.
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SEYŞELLER
Seyşeller, Ocak ayında Covid-19'a karşı aşılanan yolcular için karantina gereksinimlerini ortadan kaldırdı. Ülkede yürütülen başarılı aşı kampanyasının ardından Tanzanya kıyılarında bulunan uzak ülkede kısıtlamalar gevşetildi.
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Bununla birlikte 25 Mart itibariyle, Güney Afrika dışından gelen tüm yolcuların, seyahatten sonraki 72 saat içinde yapılan negatif Covid-19 PCR testinin kanıtını sunmaları koşuluyla Seyşeller'e girmelerine izin veriliyor.