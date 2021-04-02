Hepsi kapılarını açtı... Koronavirüs aşısı olan yolcuları kabul eden ülkeler belli oldu!

ESTONYA Estonya'da, AB tarafından onaylanan Moderna, Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra dünya genelinde dağıtılan diğer aşıları da kabul ediyor. Ancak yalnızca Estonca, Rusça veya İngilizce olarak üretilen aşı sertifikaları tanınacak ve daha önce Covid-19'a yakalanan ziyaretçilerin bir doktor onayının yanı sıra artık virüs bulaşmadığını gösteren yeni bir PCR testi sunması gerekecek.