Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 13:01,
Hepsi doğal omega-3 deposu! Bol bol tüketin, çünkü…
Omega-3, vücudumuzda beyin ve kalp fonksiyonları için anne karnından itibaren gereksinim duyulan yağ asitlerinin başında geliyor. Vücut için kritik öneme sahip. Peki, Omega-3’ün faydaları neler, hangi besinlerde bulunur? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.
Vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin gruplarından biri de yağlardır. Yağlar, vücuda en fazla enerji veren besin grubudur. Yağların sağlık üzerine etkileri çeşitlerine göre farklılık gösterir. Sağlık için yararlı olan yağ çeşitlerinden biri omega-3 yağ asididir.
Beyin ve göz sağlığı için faydalı
Beyin ve göz sağlığı için DHA, kalp ve damar sağlığı için ise EPA formu ön plana çıkmaktadır. ALA’nın ise vücutta kullanılabilmesi için EPA’ya dönüştürülmesi gerekmektedir. Vücudumuzda ise bu dönüşüm düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Yani bitkisel kaynaklı omega-3 vücut tarafından doğrudan ve yeterli miktarda kullanılamamaktadır.
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