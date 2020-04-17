Hepsi birbirinden renkli! Bebekler için en güzel oyun halıları

Chicco renkli egzersiz oyuncakları Çekici desenleri ve canlı renkleri olan bu oyun halısının 7 adet aktivite oyuncağı bulunuyor. Ayna, çıngırak ve birbirinden farklı diş kaşıma halkaları da mevcut. Elektronik aktivite paneli, hem loş hem de çok renkli ışık efektlerine, 25 dakikalık önceden kaydedilmiş müziğe ve bebeğe arkadaşlık etmesi için Mp3 çalar bağlantısına sahiptir.