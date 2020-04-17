Hepsi birbirinden renkli! Bebekler için en güzel oyun halıları
Bebekler için hem eğitici hem de eğlenceli oyun halısı modellerini derledik. Göz atmaya ne dersiniz?
Bu bir ilandır.
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Tavanında asılı oyuncakları, rengarenk desenleri… Oyun halılarına ilgi son dönemde arttı. Bu halıları tercih eden ebeveynler çocuk odaları için başka halıya gerek duymuyor. Bebeklerin eğlenceli zamanlar geçirdiği oyun halıları çok da eğitici. Üstelik pek çok çeşit mevcut. Sizler için hazırladığımız önerileri keşfetmeye hazır mısınız?
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Akar oyun halısı
Bebekler için eğlenceli ve eğitici olan bu oyun halısı rahat ve esnektir. Su geçirmez, leke tutmaz. Kirlendiğinde ıslak bezle rahatlıkla silinebilir.
Çekici desenleri ve canlı renkleri olan bu oyun halısının 7 adet aktivite oyuncağı bulunuyor. Ayna, çıngırak ve birbirinden farklı diş kaşıma halkaları da mevcut. Elektronik aktivite paneli, hem loş hem de çok renkli ışık efektlerine, 25 dakikalık önceden kaydedilmiş müziğe ve bebeğe arkadaşlık etmesi için Mp3 çalar bağlantısına sahiptir.
Yumuşak yüzeye sahiptir. Fiziksel gelişimi destekleyici üründür. Görsel zekayı geliştirici 2 adet pelüş ve 2 adet dişliği vardır. 3 farklı fonksiyonu bulunur. Oturarak, sırtüstü ya da yüz üstü yatarak kullanılabilir.
Oyna + topla mantığıyla dizayn edilmiş olup çocuğunuza eğlendikten sonra toplama disiplinini geliştirmesini sağlar. 3 eğlendirici ve 3 öğretici tasarım ile çocuğunuz eğlenirken öğrenebilecektir. Alfabe, gezegenler ve fantastik bir dünyaya yelken açaraken çocuğunuzun hem hayalgücü hem bilgisi gelişecektir.
Bebeğiniz, köpekçik ve arkadaşları jimnastik merkezi ile hem emekleme zamanında güçlenir hem de ilk kelimeleri, renkleri ve daha fazlasını tanımaya başlar. İki müzik ayarı bulunur. Mat üzerinde bulunan hışırtılı zarf bebeğin ilgisini çeker ve dokunmaya teşvik eder.
Çiftlik dostları, canlı renkler ve yüksek kontrastlı desenler ile görsel becerilerin gelişimini sağlar. Bebeğin kendini keşfetme becerisini destekleyen ayna ve bebeği eğlendiren oyuncaklar bulundurur. Oyuncaklar halıya takılabilir veya ayrı olarak da bebekler onlarla oynayabilir.