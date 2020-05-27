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GeriOyun Ve Aktiviteler Hepsi birbirinden keyifli! Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 16:41,

Hepsi birbirinden keyifli! Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor

Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici oyuncak müzik aletlerini derledik. Bir göz atmaz mıydınız?

Bu bir ilandır.

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Müziğin çocukların gelişim döneminde önemli bir yeri vardır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü desteklemesinin yanı sıra bazı alanlarda da olumlu etkiliyor. Daha çok evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri için hem de gelişimlerini destekleyecek oyuncak müzik oyuncakları bir araya getirdik.

2Fisher Price Eğitici Piyano
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Fisher Price Eğitici Piyano

30'dan fazla eğlenceli şarkı ve melodinin bulunduğu Fisher Price Eğitici Piyano ile çocuğunuz müzikle keyifli bir şekilde tanışabilir. Öğrenme Modu ve Müzik Modu'nun bulunduğu oyuncak ile çocuklar eğlenceli şarkılar öğrenebileceği gibi kendi müziklerini de yapabilirler. Ayrıca, yanınızda da kolayca istediğiniz yere götürebilirsiniz.

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3Dokunmatik Davul
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Dokunmatik Davul

Her dokunuşta farklı bir melodi çalan bu ürün, el ve göz koordinasyonunu desteklerken müzikal becerilerin gelişimine de yardımcı olacak. Dokunmatik özelliğinin yanı sıra ışıklı ve sesli olmasıyla da çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de öğrenmesini destekleyecek.

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4Lino Müzik Seti
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Lino Müzik Seti

4 parçadan oluşan Lino Müzik Seti, okul öncesi çocuk gelişimini destekliyor. Çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı olan ürün bir taraftan müziği tanıtırken diğer taraftan da müzikal yaratıcılığın ön plana çıkmasına yardımcı olacak.

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5Işıklı Ve Müzikli Pilli Davul
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Işıklı Ve Müzikli Pilli Davul

Farklı melodiler ve müzik notaları ile Işıklı Müzikli Notalı Pilli Davul çocuğunuzun müzik ve dil gelişimini destekler. Ayrıca göz ve el koordinasyonunu sağlamaya yardımcı olan oyuncak kolay kullanımıyla favorilerinizden biri olacak.

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6Classic World Ahşap Maraca
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Classic World Ahşap Maraca

Classic World Ahşap Maracas, çocuğunuzu eğlendirirken, ritim duygusunu geliştirmesine yardım olacak. Hayvan figürleri ve çiçek şeklindeki saplarıyla oldukça keyifli bir vakit geçirmenizi sağlayacak.

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