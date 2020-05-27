Hepsi birbirinden keyifli! Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor
Çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici oyuncak müzik aletlerini derledik. Bir göz atmaz mıydınız?
Bu bir ilandır.
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Müziğin çocukların gelişim döneminde önemli bir yeri vardır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü desteklemesinin yanı sıra bazı alanlarda da olumlu etkiliyor. Daha çok evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri için hem de gelişimlerini destekleyecek oyuncak müzik oyuncakları bir araya getirdik.
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Fisher Price Eğitici Piyano
30'dan fazla eğlenceli şarkı ve melodinin bulunduğu Fisher Price Eğitici Piyano ile çocuğunuz müzikle keyifli bir şekilde tanışabilir. Öğrenme Modu ve Müzik Modu'nun bulunduğu oyuncak ile çocuklar eğlenceli şarkılar öğrenebileceği gibi kendi müziklerini de yapabilirler. Ayrıca, yanınızda da kolayca istediğiniz yere götürebilirsiniz.
Her dokunuşta farklı bir melodi çalan bu ürün, el ve göz koordinasyonunu desteklerken müzikal becerilerin gelişimine de yardımcı olacak. Dokunmatik özelliğinin yanı sıra ışıklı ve sesli olmasıyla da çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de öğrenmesini destekleyecek.
4 parçadan oluşan Lino Müzik Seti, okul öncesi çocuk gelişimini destekliyor. Çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı olan ürün bir taraftan müziği tanıtırken diğer taraftan da müzikal yaratıcılığın ön plana çıkmasına yardımcı olacak.
Farklı melodiler ve müzik notaları ile Işıklı Müzikli Notalı Pilli Davul çocuğunuzun müzik ve dil gelişimini destekler. Ayrıca göz ve el koordinasyonunu sağlamaya yardımcı olan oyuncak kolay kullanımıyla favorilerinizden biri olacak.