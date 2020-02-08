Hepsi aynı podyumda

Moda dünyasının ünlülerini bir araya getiren New York Moda Haftası bütün hızıyla devam ediyor. Hafta kapsamında dün de Tom Ford'un 2020 Sonbahar Kış koleksiyonu tanıtıldı. Gündüz giyilecek kıyafetlerin yanı sıra gece elbiseleri ve gelinliklerin de tanıtıldığı defilede son dönemin en gözde modelleri Bella Haid ve Gigi Hadid kardeşler ile Kendall Jenner da podyuma çıktı. Defileyi aralarında Jennifer Lopez ve Kate Hudson'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü izledi. İşte defileden objektiflere yansıyanlar,



AFP, AP, REUTERS