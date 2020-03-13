'Hepimiz estetik kurbanıyız'

Yeşilçay, “Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Evimin üst katında atölyem var. Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Gözümüzün içine bakarak bir kadın ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek bağırdı. O bağırınca ben de resim yapmaya başladım” dedi.