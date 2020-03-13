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Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 08:48, /

'Hepimiz estetik kurbanıyız'

Nurgül Yeşilçay’ın üzerinde dört yıldır çalıştığı ilk kişisel sergisi “Avrat Otu”nun açılışı önceki gün Ayvansaray’daki tarihi Anemas Zindanları’nda gerçekleşti.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1

Yeşilçay, sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin ÇABA Derneği’ne bağışlanacağı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirileceğini söyledi.

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Yeşilçay, “Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Evimin üst katında atölyem var. Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Gözümüzün içine bakarak bir kadın ‘Ölmek istemiyorum’ diyerek bağırdı. O bağırınca ben de resim yapmaya başladım” dedi.

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Başarılı oyuncu ayrıca kadınlarda oluşturulan tek tipleşmeden rahatsız olduğunu dile getirdi: “Sevişme sahnelerine hep kadın oyuncular damga vuruyor. Tek tip estetik anlayışına karşı çıkmak lazım. Hepimiz estetik kurbanı olduk.”

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Belçim Bilgin, dostu Nurgül Yeşilçay’ın sergi açılışına katıldı. “Hekimoğlu” dizisinin kadrosuna katılacağını söyleyen oyuncu, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bir röportajında “Bir daha evlenmem” diyen Bilgin, bu yöndeki sorulara şu yanıtı verdi: “Neden evleneyim? Hayat böyle büyük cümleleri sevmez ama evlenmeyi düşünmem.”

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın ilk kişisel sergisi “Avrat Otu” tarihi Anemas Zindanları’nda açıldı. 5 Nisan’a kadar görülebilecek olan sergide Yeşilçay’ın kadın konulu resimleri yer alıyor.

6

Arzum Onan

7

Azra Akın

8

Dilan Çiçek Deniz

9

Necati Kocabay - Ümit Boyner - Nurgül Yeşilçay - Cem Boyner

10

Yağmur Tanrısevsin

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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