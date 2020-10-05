Hepatit C nedir? Hepatit C virüsü hakkında bilinmesi gerekenler
Hepatit C, kontrol altına alınmadığı taktirde olumsuz sonuçlar doğurabilen bir RNA virüsüdür. Hastaya bulaşmasının ardından uzun süreli karaciğer yetmezliği ile birlikte kronik karaciğer hastalığı, karaciğer sirozu hatta karaciğer kanserine bile neden olabilen Hepatit C, öpüşme, tokalaşma, aynı tuvaleti veya havluyu kullanma, aynı kaptan yemek yeme gibi durumlarda bulaşabilmektedir. İşte, Hepatit C hakkında bilinmesi gerekenler ve bulaşma yolları hakkında detaylı bilgiler
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Hepatit C hakkında detayları anlattı. İşte, Prof.Dr. Pullukçu'nun Hepatit C hakkında aktardığı önemli bilgiler‘‘Hepatit C hastalığı, hepatit C virüsünün (HCV) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. Karaciğer kanserinin başlıca sebebi olan HCV, kan yoluyla bulaşıyor ve kronikleştiğinde siroz, karaciğer kanseri ve ölümle sonuçlanabiliyor. Bununla birlikte ülkemizde karaciğer nakillerinin ikinci olarak en sık rastlanan sebebi de yine hepatit C virüsüdür. HCV, sinsice ilerleyerek tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı problemi teşkil ediyor diyebilirim.’’‘‘DSÖ raporuna göre, dünyada 71 milyon kişide kronik hepatit C hastalığı olduğu ön görülüyor.Ülkemizde ise yaklaşık 250-550 bin erişkin kişinin HCV ile enfekte olduğunu ve maalesef bunların büyük bir çoğunluğunun bu durumun farkında olmadığını düşünüyoruz."
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