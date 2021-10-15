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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Ekim 2021 - 07:24 | 

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.

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Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor.

215. Ben Silbermann, Pinterest CEOsu

15. Ben Silbermann, Pinterest CEO'su

Yaş: 39Net servet: 3,3 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)

314. Lynsi Snyder, In-n-Out Burgerın başkanı

14. Lynsi Snyder, In-n-Out Burger'ın başkanı

Yaş: 39Net servet: 4.2 milyar dolarSektör : GıdaServetin kaynağı: In-N-Out Burger

413. Ernest Garcia III, Carvananın kurucusu

13. Ernest Garcia III, Carvana'nın kurucusu

Yaş: 39Net servet: 9,3 milyar dolarSektör : OtomotivServetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)

512. RJ Scaringe, Rivianın kurucusu ve CEOsu

12. RJ Scaringe, Rivian'ın kurucusu ve CEO'su

Yaş: 38Net servet: 3.4 milyar dolarSektör : OtomotivServetin kaynağı: Elektrikli araçlar

611. Scott Duncan, petrol servetinin varisi

11. Scott Duncan, petrol servetinin varisi

Yaş: 38Net servet: 6.2 milyar dolarSektör : PetrolServetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)

710. Nathan Blecharczyk, Airbnbnin kurucu ortağı

10. Nathan Blecharczyk, Airbnb'nin kurucu ortağı

Yaş: 38Net servet: 10 milyar dolarSektör : Teknoloji, KonaklamaServetin kaynağı: Airbnb

89. Coinbase CEOsu Brian Armstrong

9. Coinbase CEO'su Brian Armstrong

Yaş: 38Net servet: 11.5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para borsası

98. Dustin Moskovitz, Facebook kurucu ortağı ve Asana CEOsu

8. Dustin Moskovitz, Facebook kurucu ortağı ve Asana CEO'su

Yaş: 37Net servet: 24.1 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Facebook

107. Mark Zuckerberg, Facebook CEOsu ve kurucu ortağı

7. Mark Zuckerberg, Facebook CEO'su ve kurucu ortağı

Yaş: 37Net servet: 134.5 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Facebook

116. Baiju Bhatt, Robinhoodun kurucu ortağı

6. Baiju Bhatt, Robinhood'un kurucu ortağı

Yaş: 36Net servet: 2,9 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)

125. Lukas Walton, Walmart servet varisi

5. Lukas Walton, Walmart servet varisi

Yaş: 35Net servet: 17.2 milyar dolarSektör : PerakendeServetin kaynağı: Walmart

134. Fred Ehrsam, Coinbase kurucu ortağı

4. Fred Ehrsam, Coinbase kurucu ortağı

Yaş: 33Net servet: 3.5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para borsası

143. Bobby Murphy, Snap CTOsu

3. Bobby Murphy, Snap CTO'su

Yaş: 33Net servet: 15.2 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Snapchat

152. Evan Spiegel, Snap CEOsu

2. Evan Spiegel, Snap CEO'su

Yaş: 31Net servet: 13,8 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Snapchat

161. Sam Bankman-Fried, kripto girişimcisi

1. Sam Bankman-Fried, kripto girişimcisi

Yaş: 29Net servet: 22,5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para

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