Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, 40 yaş altı 15 milyarderin bulunduğu ‘15 Under 40’ listesini duyurdu.Forbes dergisi, 40 yaş altı milyarderlerin listesini açıkladı. 15 ismin yer aldığı listede tek bir kadın bulunuyor.Yaş: 39Net servet: 3,3 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: Sosyal medya (Pinterest)Yaş: 39Net servet: 4.2 milyar dolarSektör : GıdaServetin kaynağı: In-N-Out BurgerYaş: 39Net servet: 9,3 milyar dolarSektör : OtomotivServetin kaynağı: 2. el arabalar (Carvana)Yaş: 38Net servet: 3.4 milyar dolarSektör : OtomotivServetin kaynağı: Elektrikli araçlarYaş: 38Net servet: 6.2 milyar dolarSektör : PetrolServetin kaynağı: Boru hattı taşımacılığı (Pipelines)Yaş: 38Net servet: 10 milyar dolarSektör : Teknoloji, KonaklamaServetin kaynağı: AirbnbYaş: 38Net servet: 11.5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para borsasıYaş: 37Net servet: 24.1 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: FacebookYaş: 37Net servet: 134.5 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: FacebookYaş: 36Net servet: 2,9 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı:: Hisse senedi ticareti uygulaması (Robinhood Markets)Yaş: 35Net servet: 17.2 milyar dolarSektör : PerakendeServetin kaynağı: WalmartYaş: 33Net servet: 3.5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para borsasıYaş: 33Net servet: 15.2 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: SnapchatYaş: 31Net servet: 13,8 milyar dolarSektör : TeknolojiServetin kaynağı: SnapchatYaş: 29Net servet: 22,5 milyar dolarSektör : Teknoloji, FinansServetin kaynağı: Kripto para