Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor

Barbie Oyun Hamuru 4'lü Paket Barbie 4'lü oyun hamuru ile istediğiniz şekilleri kolayca tasarlayabilirsiniz. Barbie ile her şey mümkün! Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gr olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır.